Cascavel e Paraná - O Novembro Azul é uma campanha nacional voltada à conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde do homem, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Em Cascavel, a Secretaria Municipal de Saúde reforça durante todo o mês as ações de orientação, prevenção e atendimento voltadas a esse público. No entanto, é importante destacar que esses cuidados não se limitam a novembro: os serviços e exames são oferecidos durante todo o ano, garantindo acompanhamento contínuo e integral à saúde do homem.

Até 31 de outubro, já foram realizados 8.085 exames de Antígeno Prostático Específico (PSA) em 2025, evidenciando o compromisso da rede municipal com o diagnóstico precoce e a promoção da saúde masculina.

Nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) e USF (Unidades de Saúde da Família), as equipes realizam diversas atividades educativas durante o mês, como rodas de conversa, palestras, orientações em sala de espera, horários estendidos de atendimento, visitas em empresas e o tradicional Dia D da Saúde do Homem.

Cada unidade possui uma programação própria, com ações distribuídas ao longo de novembro. Em caso de dúvida, entre em contato com a sua UBS ou USF para confirmar os dias e horários das atividades.

Programação do Novembro Azul – Cascavel 2025

A seguir, confira as atividades previstas em cada unidade de saúde:

USF Ipanema

📅 Dias: todos

🩺 Atividades: horário protegido na agenda médica e de enfermagem, livre demanda e salas de espera.