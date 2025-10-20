Cascavel e Paraná - O Dia D de Multivacinação, realizado no último sábado (18), mobilizou as unidades de saúde de Cascavel em uma grande força-tarefa pela atualização do calendário vacinal. A ação reforçou o compromisso da gestão municipal com a prevenção e a promoção da saúde pública.

Ao todo, foram avaliadas 1.100 carteirinhas de vacinação e aplicadas 1.110 doses de vacinas. Desse total, 1.002 foram vacinas de rotina, além de 40 doses contra a Influenza e 68 contra a Covid-19, demonstrando o engajamento da população em manter a imunização em dia.

Para o secretário municipal de Saúde, Ali Haidar, o resultado foi positivo.