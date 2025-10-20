Cascavel e Paraná - O Dia D de Multivacinação, realizado no último sábado (18), mobilizou as unidades de saúde de Cascavel em uma grande força-tarefa pela atualização do calendário vacinal. A ação reforçou o compromisso da gestão municipal com a prevenção e a promoção da saúde pública.
Ao todo, foram avaliadas 1.100 carteirinhas de vacinação e aplicadas 1.110 doses de vacinas. Desse total, 1.002 foram vacinas de rotina, além de 40 doses contra a Influenza e 68 contra a Covid-19, demonstrando o engajamento da população em manter a imunização em dia.
Para o secretário municipal de Saúde, Ali Haidar, o resultado foi positivo.
“A campanha tem cumprido seu papel de alcançar todas as faixas etárias. Atualizar a carteirinha é um ato de cuidado com a própria saúde e com a comunidade. Hoje, com base em dados preliminares, temos praticamente todas as vacinas com cobertura acima de 85%. Isso indica que estamos no caminho certo para atingir as metas. Vale lembrar que esses dados ainda são referentes a julho, e as ações de atualização seguem diariamente”, afirmou.
Campanha de Multivacinação
A Campanha de Multivacinação contempla crianças, adolescentes, adultos e idosos, com 20 tipos de vacinas disponíveis, como as contra sarampo, febre amarela, HPV, meningite, Covid-19, dengue, entre outras previstas no calendário do Ministério da Saúde.
Promovida pela Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a ação integra a Campanha Nacional de Multivacinação 2025, que segue até 31 de outubro. Durante esse período, todas as 46 unidades de saúde do município — tanto da área urbana quanto da zona rural — seguem oferecendo gratuitamente todas as vacinas do calendário nacional.
Facilidade de Acesso e Horários Estendidos
Para facilitar o acesso da população, as Unidades Básicas de Saúde Santa Cruz, Los Angeles, Neva e Nova Cidade seguem com horário estendido até as 22h. Quem ainda não atualizou a carteirinha pode procurar a unidade mais próxima. Mesmo sem o documento em mãos, é possível receber as vacinas, pois o histórico vacinal pode ser consultado diretamente no sistema.
Fonte: Secom