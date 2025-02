Mulher de 43 anos morre em decorrência da dengue no Paraná

Curitiba - A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, publicou nesta terça-feira (18) o novo informe semanal da dengue. Foram registrados 1.598 novos casos da doença e mais um óbito.

O novo óbito, ocorrido em 24 de janeiro de 2025, é de uma paciente de 43 anos, com comorbidades e que residia no município de Carlópolis, na 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho. No total, 367 municípios já apresentaram notificações da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 216 tiveram casos confirmados.

Ademais, os dados do novo ano epidemiológico 2025 totalizam 28.401 notificações, 5.323 diagnósticos confirmados e dois óbitos em decorrência da dengue.

Portanto, as regionais com mais casos confirmados neste período epidemiológico são a de Paranavaí (1.726); de Londrina (1.075); de Umuarama (391); Cianorte (387) e Maringá (371). As com menos registros são Irati (1), União da Vitória (3), Campo Mourão (4), Ivaiporã (8) e Pato Branco (16).