Metanol: Toledo tem a 1ª hospitalização de caso suspeito de intoxicação

Paraná e Toledo - Os casos de intoxicação por ingestão do metanol – que passaram a preocupar as autoridades de saúde em todo país – estão aumentando desde o fim de semana. Nesta segunda-feira (6), a Prefeitura de Toledo confirmou o primeiro caso suspeito na cidade e o segundo da Região Oeste, já que ainda no sábado (4), um caso suspeito também apareceu na cidade de Foz do Iguaçu. Além destes, existem ainda quatro casos suspeitos e dois casos confirmados.

A vítima em Toledo é um homem de 27 anos que foi internado na manhã desta segunda-feira (6) no Hoesp/Hospital Bom Jesus. O paciente, de 27 anos, apresentava sintomas de náusea, dor de cabeça e dor abdominal e relatou que ingeriu bebidas alcoólicas em uma conveniência no domingo (5), sendo que os sintomas começaram ainda na mesma noite. O hospital notificou o CIATox/PR (Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná), sobre a suspeita para que a investigação da intoxicação seja realizada.

A Secretaria Municipal de Saúde de Toledo acompanha o caso e disse que primeiramente ele foi atendido no PAM (Pronto Atendimento Municipal Dr. Jorge Milton Nunes) e que o paciente relatou que no domingo (5) havia consumido bebida destilada e cerveja em um estabelecimento, além de ter comprado uma garrafa de bebida no local e consumido em casa. Ele recebeu atendimento conforme protocolo para intoxicação por substância alcoólica e, no início da manhã, foi transferido para o hospital apresentando melhora no quadro clínico.

A secretaria orienta que pessoas que ingeriram bebida destilada e apresentem persistência ou piora dos sintomas entre seis e 72 horas após a ingestão, como náuseas, vômitos, dor abdominal, cefaleia intensa, confusão, vertigem, alteração visual ou dilatação das pupilas, busquem atendimento médico imediatamente.

Procon

Em seguida, o Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Toledo emitiu, em conjunto com o Procon Paraná e o Fórum dos Procons Paranaenses, uma recomendação administrativa aos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas na cidade. O documento orienta bares, restaurantes, distribuidoras e demais comércios a reforçarem os cuidados na compra e venda de bebidas, garantindo a procedência e a regularidade dos produtos.