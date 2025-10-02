Metanol: Fiscalização confisca 128 mil garrafas de vodca sem documento

São Paulo - Um lote de 128 mil garrafas de vodca sem documentação foi confiscado após fiscalização em uma distribuidora de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, na quarta-feira (1º/10). A medida faz parte das investigações sobre bebidas alcoólicas contaminadas com metanol.
A operação conjunta interditou totalmente três estabelecimentos de comércio de bebidas na capital paulista: dois na região da Bela Vista e um no Itaim Bibi. Em Barueri, houve a interdição parcial das bebidas alcoólicas destinadas para consumo. Ao todo, quatro bares e duas distribuidoras foram fechados desde segunda-feira (29/9).
Segundo as autoridades, as garrafas de vodca lacradas poderão ser liberadas quando a documentação for apresentada.
O último balanço, divulgado pela Secretaria da Saúde, indica 37 casos registrados desde o mês de setembro — 27 suspeitos e 10 confirmados. A pasta também atualizou o número de mortes para 6 — sendo 5 sob investigação e uma confirmada.
Alerta
A Secretaria da Saúde emitiu, na terça-feira (30/9), um alerta aos profissionais de saúde sobre o risco de intoxicação por ingestão de metanol.
O aviso foi realizado por meio do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) e do Centro de Vigilância Sanitária (CVS). A substância pode estar presente em bebidas alcoólicas clandestinas ou adulteradas e, por ser altamente tóxica, leva à cegueira permanente e até ao óbito.
O alerta divulgado aos serviços de saúde do estado reforça que os sinais e sintomas costumam aparecer entre 6 e 24 horas após a ingestão.
