Metanol: Fiscalização confisca 128 mil garrafas de vodca sem documento

São Paulo - Um lote de 128 mil garrafas de vodca sem documentação foi confiscado após fiscalização em uma distribuidora de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, na quarta-feira (1º/10). A medida faz parte das investigações sobre bebidas alcoólicas contaminadas com metanol.

A operação conjunta interditou totalmente três estabelecimentos de comércio de bebidas na capital paulista: dois na região da Bela Vista e um no Itaim Bibi. Em Barueri, houve a interdição parcial das bebidas alcoólicas destinadas para consumo. Ao todo, quatro bares e duas distribuidoras foram fechados desde segunda-feira (29/9).

Segundo as autoridades, as garrafas de vodca lacradas poderão ser liberadas quando a documentação for apresentada.

O último balanço, divulgado pela Secretaria da Saúde, indica 37 casos registrados desde o mês de setembro — 27 suspeitos e 10 confirmados. A pasta também atualizou o número de mortes para 6 — sendo 5 sob investigação e uma confirmada.