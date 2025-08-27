Medianeira realiza reunião do ‘Mais Saúde com a Gente’ com visita de supervisoras

Medianeira - Os agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate a endemias (ACE) que atuam em Medianeira estão participando do programa “Mais Saúde com a Gente”, uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. A turma conta com 31 alunos de Medianeira.

O programa oferece formação em Técnico em Agente Comunitário de Saúde e Técnico em Agente de Combate a Endemias, por meio de aulas on-line e presenciais. As atividades são acompanhadas de perto pelos preceptores Marley Pech de Oliveira e Cacilda Felix do Nascimento, responsáveis pelo apoio pedagógico e prático dos profissionais em formação.