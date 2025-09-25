Mais de 1.100 mil pessoas já formalizaram ser doador de órgãos em Cartórios no Paraná

Paraná - No próximo dia 27 de setembro, o Brasil celebra o Dia Nacional da Doação de Órgãos, data instituída pelo Ministério da Saúde para conscientizar a população sobre a importância desse gesto de solidariedade que pode salvar vidas. De acordo com o órgão foram realizados mais de 30 mil transplantes em 2024 — números que tendem a crescer com o apoio da tecnologia notarial.

Desde abril de 2024, os cidadãos podem manifestar e formalizar sua vontade de doar órgãos de forma simples, gratuita e 100% digital, por meio da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO). Lançada pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ministério da Saúde, a AEDO já soma mais de 1.100 mil solicitações emitidas em todo o estado do Paraná, fortalecendo a política pública de transplantes no Brasil.

“A AEDO é um marco na história da cidadania no Paraná. Ao lado da Assembleia Legislativa e de tantas entidades parceiras, o CNB/PR tem levado este projeto para perto da população, transformando a doação de órgãos em um gesto acessível, seguro e juridicamente válido. Nosso compromisso é ampliar cada vez mais essa conscientização, porque cada autorização registrada significa esperança para milhares de famílias que aguardam na fila de transplantes”, informa o presidente do CNB/PR, Daniel Driessen Junior.

De acordo com o Ministério da Saúde, os transplantes mais realizados em 2024 foram o de rim (6.320 transplantes) e o de fígado (2.454), entre os sólidos, e o de córnea (17.107) e o de medula óssea (3.743) entre os líquidos.

Como funciona a AEDO

O processo é totalmente digital, realizado por meio da plataforma e-Notariado. O interessado acessa o site www.aedo.org.br, solicita gratuitamente um Certificado Digital Notarizado, realiza videoconferência com um tabelião de notas e assina eletronicamente o documento, escolhendo quais órgãos deseja doar.

A AEDO passa a integrar automaticamente a Central Nacional de Doadores de Órgãos, podendo ser consultada por profissionais de saúde credenciados no Sistema Nacional de Transplantes. O documento pode ser revogado a qualquer momento pelo cidadão.