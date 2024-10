Maior biofábrica do mundo de mosquitos de combate à dengue será no Paraná

Mais uma fábrica de mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia (Wolbitos) para controle de arboviroses, em especial a dengue, chikungunya e Zika está sendo implantada no Paraná. Considerada a maior de todas as unidades já construídas, a nova biofábrica instalada em Curitiba está com 35% das obras concluídas e deve entrar em operação já no próximo ano.

As atualizações do projeto foram anunciadas nesta quarta-feira (30), no auditório do Tecpar, na Cidade Industrial de Curitiba, em um evento comemorativo dos dez anos da implementação do “Método Wolbachia no Brasil”. A celebração teve a participação do Governo do Estado, por meio da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), Ministério da Saúde, Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e dos representantes dos municípios beneficiados pelo projeto.

A nova unidade é a maior do mundo e está localizada na área do Parque Tecnológico da Saúde, sob a responsabilidade do IBMP (Instituto de Biologia Molecular do Paraná), vinculado à Fiocruz e World Mosquito Program. Ela atenderá à demanda vinda do Ministério da Saúde e da Fiocruz, com uma expectativa de produção de cerca de 100 milhões de ovos de mosquitos por semana, priorizando municípios com alto risco de dengue.

A previsão é de que ao longo de 10 anos de atividade, aproximadamente 140 milhões de brasileiros possam ser beneficiados o método em diversos municípios do país só com esta fábrica.

Os mosquitos com Wolbachia são soltos em diversos locais no Brasil e no mundo. No Paraná, desde que as biofábricas para soltura inauguraram, em julho, já foram soltos cerca de 13 milhões de Wolbitos em Londrina e 7 milhões em Foz do Iguaçu. Atualmente, Joinville (SC), Presidente Prudente (SP), Uberlândia (MG) e Natal (RN), são os outros municípios selecionados pelo Ministério da Saúde onde o método é aplicado.