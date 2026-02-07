Logística salva vidas no Litoral do Paraná

Curitiba e Paraná - Curitiba – Por trás de cada resgate no mar, existe uma logística silenciosa, integrada e cronometrada que começa muito antes da vítima ser retirada da água. No Litoral do Paraná, essa engrenagem envolve equipes em solo, viaturas, embarcações, aeronaves e a Cobom (Central de Operações dos Bombeiros), que funciona de forma ininterrupta para garantir rapidez no atendimento e aumentar as chances de sobrevivência.

O trabalho é coordenado pelo CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná), que atua desde o primeiro chamado ao telefone 193 até o encaminhamento da vítima para atendimento hospitalar, passando por decisões estratégicas que precisam ser tomadas em questão de minutos.

“A população costuma ver apenas o momento final do resgate, quando a pessoa é retirada da água ou embarcada no helicóptero. Mas antes disso existe toda uma cadeia de ações, com profissionais monitorando, avaliando riscos, definindo meios e organizando recursos para que tudo aconteça da forma mais rápida e segura possível”, explica a capitã Tamires Pereira, porta-voz do CBMPR.

Tempo é Vida

Em situações de afogamento ou acidentes no mar, o fator tempo é determinante. Cada minuto pode representar a diferença entre a vida e a morte, especialmente em casos de parada cardiorrespiratória ou trauma grave. Por isso, as equipes do CBMPR trabalham com protocolos rígidos, que definem desde o tipo de viatura a ser enviada até a necessidade de acionamento de embarcações ou do helicóptero, conforme a gravidade da ocorrência e a localização da vítima.

“O objetivo é reduzir ao máximo o tempo entre o chamado e o atendimento efetivo. Isso exige integração entre quem está na central, as equipes em solo, os guarda-vidas e as tripulações aéreas”, destaca a capitã.