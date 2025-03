LIRAa aponta risco médio para infestação em surto de Chikungunya com 779 casos

Cascavel e Paraná - A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) divulgou nesta quinta-feira (27) o resultado do 2º LIRAa (Levantamento de Índice Rápido e Amostral do mosquito Aedes Aegypti), que foi realizado nesta semana, de segunda a quarta-feira, quando foram vistoriados 4.795 imóveis. O índice geral fechou em 2,9%, o que significa médio risco de infestação, mas acima do preconizado pelo Ministério da Saúde é de que fique abaixo de 1%, que seria o ideal.

A porcentagem é menor do que o primeiro ciclo realizado no mês de fevereiro que foi de 4,8%. No entanto, em algumas localidades o índice ficou bem acima do geral, 5,1% nos bairros Pacaembu, Cascavel Velho, Jardim Itália I e II, Veneza, Presidente, Faculdade II, Aquarela, Veredas, Cajati, Esmeralda, Siena, Santos Dumont, Aeroporto, Guarujá, Quebec, 14 de Novembro, Vila Dione, Pioneiros Catarinense, Palmeiras I, Alto Alegre, Santo Onofre, Santa Cruz I e II, Paulo Godoy e Angra dos Reis.

De acordo com a Sesau, mesmo com a redução do índice, existe uma grande preocupação com o mosquito, já que a condição climática de chuvas e altas temperaturas favorece a proliferação do mosquito. Eles alertam que é fundamental que a população redobre os cuidados, sendo necessária a faxina semanal, não deixando locais que possam acumular água, ou seja, é o momento propício para fazer a limpeza com água e sabão de todos os depósitos fixos, bebedouros de animais, vasos de plantas, etc.