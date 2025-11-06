Cascavel e Paraná - A licitação para contratar uma empresa que reativaria o CCP (Centro de Cirurgias Programadas) do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) acabou sendo fracassada e, por isso, o hospital terá que abrir um novo processo licitatório. Segundo o hospital, as concorrentes não atenderam integralmente aos requisitos estabelecidos no edital e, além disso, houve a desistência de uma das empresas.

Por meio de nota, a direção do HUOP informou que o novo processo está em fase de readequação, com ajustes nos pontos que limitaram a participação das empresas na etapa anterior, de modo a ampliar a competitividade e garantir maior adesão ao certame, bem como buscar economia aos cofres públicos. A publicação do edital revisado está prevista para a próxima semana, após a análise e o retorno dos recursos apresentados.

A licitação anterior foi aberta no dia 10 de outubro, já que o serviço está parado desde o dia 31 de agosto, quando terminou o contrato com a empresa que prestava o serviço há um ano, desde setembro do ano passado. Desde então, todas as cirurgias eletivas estão ocorrendo dentro do hospital, com a equipe médica do próprio HUOP, mas de acordo com a liberação de leitos, num fluxo bem menor.

Fila de espera

Nesta licitação que foi relançada com mudanças de valores e prazos, a empresa que vencer vai assumir o prédio da antiga Ala de Queimados, que abrigou os serviços desafogando a fila de espera, problema crônico de anos na cidade, já que tinham pacientes que aguardavam há mais de três anos por uma cirurgia.

Segundo o diretor geral do HUOP, Rafael Muniz de Oliveira, este novo processo licitatório tem o valor de cerca de R$ 60 milhões para o prazo de dois anos. A mudança é a incorporação de novos tipos de procedimentos que até então não eram realizados, como as cirurgias de otorrinolaringologia, ginecologia e obstetrícia. Foram mantidas ainda as cirurgias de especialidade da área vascular, urológica, ortopédica e de cirurgia geral.