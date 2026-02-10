Paraná - A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) do Paraná multiplicará ações para conscientização sobre a prevenção de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e adesão às medidas de prevenção disponíveis no SUS (Sistema Único de Saúde) durante os dias do Carnaval. A previsão é a distribuição de mais de 1,5 milhão de preservativos e de 270 mil testes rápidos e autotestes para diagnóstico das doenças (HIV, Sífilis, Hepatite B e C).

A campanha de Carnaval tem o objetivo de alcançar três eixos de abordagem: estrutural, comportamental e biomédica. No primeiro eixo, a campanha está direcionada a orientar e informar a população sobre o acesso gratuito e descentralizado ao diagnóstico e tratamento, bem como a informação referente ao HIV e ISTs. No eixo comportamental, as ações estão destinadas a orientar e fortalecer a importância da adesão às medidas de autocuidado e prevenção ao HIV e ISTs.

Estratégias de Abordagem e Prevenção

No eixo biomédico, a abordagem é dividida em três grupos – ações dirigidas ao incentivo ao uso de preservativos, ao diagnóstico oportuno por testes rápidos e ao tratamento com antirretrovirais. No ano passado foram notificados 2.236 novos casos de HIV e 819 casos de Aids. A busca pela melhora nesses indicadores é um desafio ao serviço público durante todo o ano e especialmente durante o Carnaval, por isso, o número desses insumos é intensificado neste período.