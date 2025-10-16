Curitiba e Paraná - A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) do Paraná divulgou nesta quarta-feira (15) a suspeita de um óbito após intoxicação por metanol, de um homem de 59 anos, residente de Foz do Iguaçu. Ele deu entrada em uma UPA da cidade na terça-feira (14) com histórico de ingestão de bebida alcoólica e evoluiu a óbito ainda no pronto atendimento. Foi feita a coleta de material para análise laboratorial e agora a Sesa aguarda o resultado.

O Paraná já confirmou quatro casos, todos de Curitiba. Dois pacientes de 71 e 36 anos já receberam alta e dois seguem internados na Capital. Destes, uma mulher de 41 anos, está em estado grave, mas estável, e um homem de 60 anos, permanece estável e apresentando melhoras. Ao todo, o Paraná já registrou 17 notificações, sendo quatro casos confirmados, 12 descartados e um óbito ainda em investigação. Um caso suspeito de Piraquara, de um homem de 41 anos, foi descartado.

Nesta semana, a Sesa recebeu do Ministério da Saúde 84 frascos de fomepizol, que também é um antídoto utilizado no tratamento de intoxicação por metanol. A Sesa também realizou a compra de 424 ampolas de etanol farmacêutico, que já está sendo utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, que deve ser entregue nesta semana, que se soma as 360 ampolas deste antídoto.