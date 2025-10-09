Curitiba - A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) atualizou, nesta quinta-feira (9), as informações sobre os casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas no Estado.
Um novo caso é considerado suspeito, um paciente de Curitiba. O homem de 65 anos alegou ter ingerido bebida alcoólica e está internado em um serviço de saúde da capital. A Sesa já orientou que seja realizado coleta de material para análise laboratorial.
O Paraná segue com três casos diagnosticados. Todos os pacientes (homens de 36, 60 e 71 anos, residentes na Capital) permanecem internados, recebem acompanhamento médico especializado e apresentam melhoras.
Seguem em análise outros três casos: um de Curitiba (mulher de 17 anos) e um de Maringá (homem de 27 anos) que seguem internados em serviço de saúde e outro de Toledo (homem de 27 anos) que evadiu do serviço de saúde.
A Sesa descartou notificações de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Cruzeiro do Oeste. Na quarta-feira (8) a secretaria notificou e já descartou dois casos, um de Curitiba (homem, 30 anos) e um de Piên (homem, 20 anos).
Ao todo o Paraná já registrou 12 notificações, sendo três confirmados, cinco descartados e quatro suspeitos.
“Estamos trabalhando, continuamos atentos e de maneira transparante vamos continuar a informar a nossa população de tudo o que está acontecendo”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto.
ANTÍDOTO
A Sesa realizou a compra de 424 ampolas de etanol farmacêutico, que está sendo utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. O quantitativo deve ser entregue ao Estado na próxima semana.
O Ministério da Saúde enviou ao Paraná 360 ampolas deste antídoto. Três pacientes do Paraná já receberam o etanol farmacêutico como antídoto. O produto é encaminhado diretamente ao hospital que está atendendo o caso notificado pelo Estado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) nacional.
Nesta quarta-feira (8), a Sesa recebeu a confirmação do Governo Federal que o Paraná irá receber 84 frascos de fomepizol, que também é um antídoto utilizado no tratamento de intoxicação por metanol. Na há previsão de quando esses frascos chegam ao Estado. A utilização do antídoto está descrita na Nota Técnica n° 459/2025 Coordenação-Geral de Assistência Farmacêutica e Medicamentos Estratégicos do Ministério da Saúde.
Cada paciente é avaliado individualmente, com base em critérios clínicos e laboratoriais, para definir a quantidade necessária de antídoto. Agora com um novo medicamento, a avaliação definirá qual antídoto o paciente irá receber.
SINTOMAS E SINAIS DE ALERTA
Nesse momento é importante prestar atenção aos sintomas. Não é possível identificar o metanol na bebida apenas pelo cheiro ou sabor, pois ele não altera significativamente as características sensoriais.
Os principais sintomas devido à intoxicação por metanol podem aparecer entre 12h e 24h após a ingestão da substância. Neste momento em que há uma alta nas notificações, é importante redobrar a atenção porque os sinais se associam aos de uma ressaca comum: dor abdominal, visão adulterada, confusão mental e náusea.
Sintomas iniciais (6 a 24 horas após a ingestão)
- Dor de cabeça (cefaleia).
- Náuseas e vômitos.
- Sonolência e falta de coordenação (semelhante a uma forte embriaguez ou ressaca grave).
- Tontura e confusão mental.
Sintomas graves e tardios (após 24 horas)
- Dor abdominal intensa: um sinal de alerta de emergência.
- Alterações visuais: visão turva, fotofobia (sensibilidade à luz), visão embaçada, percepção de “campo nevado” ou pontos escuros e, em casos graves, cegueira repentina em ambos os olhos.
- Dificuldade respiratória e hiperventilação.
- Convulsões e coma.
ATENDIMENTO
A Sesa orienta que, em casos de sintomas, os pacientes devem procurar um serviço de saúde imediatamente. Todos os casos suspeitos de intoxicação por metanol devem ser reportados e discutidos com um dos quatro Centros de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná, que vão orientar sobre a conduta clínica e notificar imediatamente a Sesa por meio da Rede CIATox do Paraná.
- CIATox Curitiba: 0800 041 0148
- CIATox Londrina: (43) 3371-2244
- CIATox Maringá: (44) 3011-9127
- CIATox Cascavel: (45) 3321-5261
MEDIDAS DE PREVENÇÃO
A Sesa orienta que a população tome alguns cuidados ao ingerir bebidas alcoólicas:
- Adquira bebidas apenas de estabelecimentos confiáveis.
- Fique atento a preços muito abaixo do normal.
- Verifique se o líquido contém partículas ou impurezas, que podem ser indicativos de contaminação.
- Confira se o lacre está intacto. Lacres rompidos ou tortos são pontos de atenção.
- Desconfie de rótulos mal aplicados, com erros de ortografia ou informações borradas, que podem indicar falsificação.
- Procure o registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) na embalagem.
- Em destilados, confira o selo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), geralmente colocado próximo à tampa. A ausência pode indicar que a bebida não passou pela fiscalização brasileira.
- Ao adquirir bebidas alcoólicas para comercialização, os estabelecimentos devem exigir a nota fiscal de seus fornecedores, garantindo a procedência e a rastreabilidade das bebidas.
- Em caso de suspeita de intoxicação, o paciente deve procurar o serviço de saúde o mais rápido possível.
NOTA TÉCNICA
O Ministério da Saúde divulgou a Nota Técnica conjunta n° 376/2025 , das Secretarias de Vigilância em Saúde e Ambiente; de Atenção Especializada à Saúde e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, com orientações para atendimento e notificação de casos de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica.
A Sesa já emitiu uma nota técnica para o contexto do Paraná alertando sobre monitoramento e necessidade de comunicação imediata dos casos suspeitos para o Ciatox. Além disso, conforme a rotina, todos os casos suspeitos de intoxicação exógena são notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, e comunicados para a Vigilância Municipal em Saúde.
Com a divulgação do novo documento nacional, a Sesa irá adequar a nota técnica Estadual e deverá publicar uma atualização nos próximos dias.
Fonte: Sesa