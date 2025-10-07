Intoxicação por metanol: Paraná confirma mais um caso e descarta três suspeitas

Curitiba - A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) atualizou, nesta terça-feira (7), as informações sobre os casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas no Estado. Foi confirmada a ocorrência de mais um caso em Curitiba, somando três casos diagnosticados no Paraná. Todos os pacientes (homens de 36, 60 e 71 anos, residentes na Capital) permanecem internados e recebem acompanhamento médico especializado.

Entre os casos que estavam sob investigação, a Sesa descartou as notificações de Foz do Iguaçu e Cruzeiro do Oeste, após os exames laboratoriais não detectarem a presença de metanol. Permanecem em análise dois casos: um de Maringá (homem de 27 anos, internado em um serviço de saúde da região) e outro de Toledo (homem de 27 anos, também hospitalizado). Ambos aguardam o resultado dos exames laboratoriais.

Nesta segunda-feira (6), a Sesa recebeu e já descartou um caso de um paciente residente em Ponta Grossa, que não apresentou critérios clínicos nem laboratoriais compatíveis com intoxicação por metanol. O paciente foi atendido em um serviço de saúde do município e recebeu alta no mesmo dia.

“Estamos monitorando todos os casos de forma rigorosa e articulada com os serviços de saúde do Estado. É fundamental que a população tenha cautela e consuma apenas bebidas de origem confiável, pois o metanol é uma substância altamente tóxica, que pode causar graves danos à saúde e até levar à morte”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A Sesa já emitiu uma nota técnica para todas as Regionais de Saúde alertando sobre monitoramento e necessidade de alerta compulsório. Todos os casos suspeitos são notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, e comunicados de forma imediata para a Vigilância Municipal em Saúde.

ANTÍDOTO

Desde sábado (4) o Ministério da Saúde enviou ao Paraná 220 ampolas do antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, que consiste em etanol farmacêutico. O produto é encaminhado diretamente ao hospital que está atendendo o caso notificado pelo Estado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) nacional.

Cada caso é avaliado individualmente, com base em critérios clínicos e laboratoriais, para definir a quantidade necessária de antídoto. O protocolo prevê uma dose inicial, chamada de “dose de ataque”, calculada conforme o peso do paciente, e uma dose de manutenção, que pode se estender de algumas horas até 24 horas.

Em situações graves, por exemplo, um paciente de 100 quilos com necessidade de manutenção por 24 horas pode requerer até 100 ampolas em um único tratamento. Por esse motivo, não é possível determinar previamente a quantidade exata de antídoto utilizada em cada caso, já que o cálculo depende de parâmetros clínicos, laboratoriais e da resposta individual do paciente.

Dois pacientes do Paraná já receberam o antídoto. O Estado aguarda um novo envio do medicamento por parte do governo federal.

SINTOMAS E SINAIS DE ALERTA

Nesse momento é importante prestar atenção aos sintomas. Não é possível identificar o metanol na bebida apenas pelo cheiro ou sabor, pois ele não altera significativamente as características sensoriais.

Os principais sintomas devido à intoxicação por metanol podem aparecer entre 12h e 24h após a ingestão da substância. Neste momento em que há uma alta nas notificações, é importante redobrar a atenção porque os sinais se associam aos de uma ressaca comum: dor abdominal, visão adulterada, confusão mental e náusea.

Sintomas iniciais (6 a 24 horas após a ingestão)

– Dor de cabeça (cefaleia).

– Náuseas e vômitos.

– Sonolência e falta de coordenação (semelhante a uma forte embriaguez ou ressaca grave).

– Tontura e confusão mental.

Sintomas graves e tardios (após 24 horas)

– Dor abdominal intensa: um sinal de alerta de emergência.

– Alterações visuais: visão turva, fotofobia (sensibilidade à luz), visão embaçada, percepção de “campo nevado” ou pontos escuros e, em casos graves, cegueira repentina em ambos os olhos.