Brasil - O Ministério da Saúde divulgou, nesta quarta-feira (19), novo boletim sobre intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas.

O número de mortes subiu para 16 em todo o país, com 97 casos registrados, sendo 62 confirmados e 35 ainda em investigação. Ao todo, 772 suspeitas foram descartadas.