Brasil - O Ministério da Saúde divulgou, nesta quarta-feira (19), novo boletim sobre intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas.
O número de mortes subiu para 16 em todo o país, com 97 casos registrados, sendo 62 confirmados e 35 ainda em investigação. Ao todo, 772 suspeitas foram descartadas.
Casos de Intoxicação por Metanol
São Paulo é o estado mais afetado, com 48 casos confirmados e nove mortes, além de cinco casos em investigação. As autoridades paulistas descartaram 511 notificações. Outras mortes ocorreram no Paraná (3), em Pernambuco (3) e em Mato Grosso (1). Há também 10 óbitos sob análise: cinco em São Paulo, quatro em Pernambuco e um em Minas Gerais.
Além disso, foram confirmados casos de intoxicação por metanol em outros estados, como Paraná (6), Pernambuco (5), Mato Grosso (2) e Rio Grande do Sul (1). Casos suspeitos estão sendo investigados em Pernambuco (12), Piauí (5), Mato Grosso (6), Paraná (2), Bahia (2), Minas Gerais (1) e Tocantins (1).
Fonte: Agência Brasil