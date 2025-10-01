Intoxicação por metanol em bebida: Mesmo sem casos no Paraná, Sesa deixa alerta e repassa orientações

Curitiba - A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está em alerta para casos de intoxicação por metanol. Nesta semana a pasta emitiu um alerta sobre os casos envolvendo intoxicação por metanol em São Paulo para as Regionais de Saúde alertando sobre monitoramento e necessidade de alerta compulsória. Na capital paulista cinco mortes estão sendo investigadas e há outros 22 casos suspeitos. Todos por consumo de bebidas alcoólicas clandestinas ou falsificadas.
No Paraná, não há nenhum registro de situação semelhante neste ano. Há registros de três casos de intoxicação de metanol, mas de pacientes que consumiram a substância por iniciativa própria. A intoxicação por metanol representa uma emergência médica grave, pode levar à morte ou causar cegueira permanente. Todos os casos suspeitos são notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, e comunicados de forma imediata para a Vigilância Municipal em Saúde.
O alerta acontece depois que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informou que é possível que essa rede de distribuição da substância atue também em outros estados, além de São Paulo. A Polícia Federal investiga essa situação.
O secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, reforça que, no caso de qualquer suspeita, a pessoa deve procurar de forma urgente um serviço de saúde.
“Logo que se tenha ou sinta algo que possa parecer uma intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, procure o serviço de saúde que eles vão conseguir orientar e, se necessário, acionar o CIATOx”, disse.
O Paraná conta com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATOx), que auxilia os profissionais de saúde para o atendimento. Dúvidas podem ser esclarecidas através do 0800 0410 148 (região de Curitiba), (43) 3371-2244 – região de Londrina, (44) 3011-9127 – região de Maringá e (45) 3321-5261 – região de Cascavel.
O secretário também afirmou que o Estado estuda como fará a compra de ampolas do antídoto contra intoxicação por metanol para os próximos dias.
Os principais sintomas da intoxicação são:
- Até 6 horas após a ingestão: sonolência, dificuldade motora e dificuldade de andar, tontura, dor abdominal, náuseas, vômitos, cefaleia, confusão mental, taquicardia e hipotensão.
- Entre 6 a 24 horas após a ingestão: visão turva, fotofobia, dilatação da pupila, perda da visão das cores, convulsões e coma.
METANOL NA BEBIDA
A Vigilância Sanitária do Paraná reforça que a segurança no consumo de bebidas depende também do comércio onde elas são vendidas e preparadas. Para garantir a qualidade, é essencial que os estabelecimentos tenham licença sanitária, mantenham condições higiênicas adequadas e sigam boas práticas de manipulação. Além disso, as bebidas devem estar lacradas, dentro do prazo de validade e adquiridas de fornecedores idôneos e sempre com nota fiscal que comprove a origem.
Essas medidas asseguram que o consumidor tenha acesso a produtos seguros e reduzem os riscos relacionados ao consumo de bebidas adulteradas ou falsificadas.
Confira alguns cuidados:
- Adquira bebidas apenas de estabelecimentos confiáveis.
- Fique atento a preços muito abaixo do normal.
- Verifique se o líquido contém partículas ou impurezas, que podem ser indicativos de contaminação.
- Confira se o lacre está intacto; lacre rompido ou torto são pontos de atenção.
- Desconfie de rótulos mal aplicados, com erros de ortografia ou informações borradas, que podem indicar falsificação.
- Procure o registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) na embalagem.
- Em destilados, confira o selo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que geralmente é colocado próximo à tampa; se estiver ausente, pode indicar que a bebida não passou pela fiscalização brasileira.
- Ao adquirir bebidas alcoólicas para comercialização, os estabelecimentos devem exigir a nota fiscal de seus fornecedores, garantindo a procedência e a rastreabilidade das bebidas.
METANOL
O metanol é um álcool industrial tóxico, que é usado na indústria química para produzir solventes, plásticos, resinas e produtos farmacêuticos. Ele é um líquido incolor, com cheiro parecido ao álcool comum, que não permite a sua identificação a olho nu ou testes caseiros. Não existe um volume seguro de consumo de metanol, e ele pode ser letal mesmo se consumido em pequenas quantidades.
