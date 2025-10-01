Intoxicação por metanol em bebida: Mesmo sem casos no Paraná, Sesa deixa alerta e repassa orientações

Curitiba - A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está em alerta para casos de intoxicação por metanol. Nesta semana a pasta emitiu um alerta sobre os casos envolvendo intoxicação por metanol em São Paulo para as Regionais de Saúde alertando sobre monitoramento e necessidade de alerta compulsória. Na capital paulista cinco mortes estão sendo investigadas e há outros 22 casos suspeitos. Todos por consumo de bebidas alcoólicas clandestinas ou falsificadas.

No Paraná, não há nenhum registro de situação semelhante neste ano. Há registros de três casos de intoxicação de metanol, mas de pacientes que consumiram a substância por iniciativa própria. A intoxicação por metanol representa uma emergência médica grave, pode levar à morte ou causar cegueira permanente. Todos os casos suspeitos são notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, e comunicados de forma imediata para a Vigilância Municipal em Saúde.

O alerta acontece depois que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informou que é possível que essa rede de distribuição da substância atue também em outros estados, além de São Paulo. A Polícia Federal investiga essa situação.

O secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, reforça que, no caso de qualquer suspeita, a pessoa deve procurar de forma urgente um serviço de saúde.

“Logo que se tenha ou sinta algo que possa parecer uma intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, procure o serviço de saúde que eles vão conseguir orientar e, se necessário, acionar o CIATOx”, disse.

O Paraná conta com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATOx), que auxilia os profissionais de saúde para o atendimento. Dúvidas podem ser esclarecidas através do 0800 0410 148 (região de Curitiba), (43) 3371-2244 – região de Londrina, (44) 3011-9127 – região de Maringá e (45) 3321-5261 – região de Cascavel.