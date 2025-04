Imposto de Renda: entenda como você pode fazer a destinação para a Uopeccan

Cascavel - A destinação de parte do Imposto de Renda para entidades sociais é uma maneira simples e eficaz de apoiar causas importantes, sem custos adicionais. A Uopeccan faz parte dessa iniciativa, que permite que pessoas físicas e jurídicas contribuam, diretamente, para projetos que beneficiam crianças, adolescentes e idosos por meio dos fundos municipais.

Para isso, a pessoa interessada deve solicitar ao seu contador que a destinação fique em Cascavel, fortalecendo a rede de solidariedade da cidade e garantido que os recursos sejam aplicados localmente, sem precisar passar por toda a burocracia do governo federal. Isso significa um impacto direto na vida de quem realmente precisa, principalmente, de pessoas que passam pelo tratamento de câncer.

As pessoas físicas podem destinar até 3% do valor devido ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e as empresas tributadas pelo Lucro Real podem destinar até 1% do Imposto de Renda ao fundo.

De acordo com a Receita Federal, em Cascavel, o potencial de destinação para 2025 chega a R$ 27 milhões, mas a adesão ainda é baixa – no ano passado, foram destinados apenas R$ 1,8 milhão. Ou seja, muitos recursos que poderiam apoiar instituições, como a Uopeccan, acabam não sendo aproveitados.

Por que escolher a Uopeccan para sua destinação?

Há mais de 34 anos, a Uopeccan é referência em tratamento oncológico e humanizado, especialmente, para pacientes atendidos pelo SUS. Graças à contribuição da população, o hospital tem investido continuamente em infraestrutura, tecnologia e melhorias no atendimento, prestando serviços a mais de 280 municípios.

Atualmente, a Uopeccan conta com dois projetos ativos para receber a destinação do IR, com uma meta de arrecadar mais de R$ 5,5 milhões. O primeiro projeto, Raio de Luz, tem como objetivo a aquisição de equipamentos para o setor de radioterapia. O segundo, Cuidando com Amor, visa apoiar e orientar as famílias de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, garantindo um tratamento digno e com qualidade de vida.

Todos os detalhes sobre os projetos estão disponíveis no site do hospital: www.uopeccan.org.br.