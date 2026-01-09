Cascavel e Paraná - O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) consolida sua posição de destaque no cenário da saúde pública ao figurar entre os cinco melhores hospitais públicos do Paraná e integrar a lista dos 100 finalistas do Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil 2026, promovido pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (IBROSS). O reconhecimento reforça a qualidade da assistência prestada, a eficiência da gestão e a relevância estratégica do hospital no atendimento à macrorregião Oeste do Estado.

A pesquisa considera critérios técnicos como eficiência no giro de leitos, indicadores assistenciais, segurança do paciente, desempenho clínico e qualidade da gestão hospitalar. A presença do HUOP entre os finalistas evidencia o alinhamento da instituição às melhores práticas da saúde pública nacional.

Para o diretor administrativo do HUOP, Rodrigo Barcella, o reconhecimento representa a consolidação de um trabalho estruturado e contínuo. “Esse resultado é fruto de um trabalho intenso da gestão e de todas as equipes do hospital, que atuam de forma integrada para garantir uma assistência qualificada, segura e resolutiva. Estar entre os melhores hospitais do Paraná e do Brasil reforça que estamos no caminho certo, adotando critérios técnicos, indicadores de qualidade e uma gestão comprometida com resultados assistenciais consistentes”, afirma.

No cenário estadual, o HUOP integra o grupo dos principais hospitais públicos do Paraná, consolidando-se como referência em média e alta complexidade. Localizado em Cascavel, o hospital atende uma ampla macrorregião e é referência em diversas especialidades, desempenhando papel fundamental na organização da rede pública de saúde do Estado.