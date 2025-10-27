Cascavel e Paraná - Um novo capítulo para a saúde pública do Oeste do Paraná começou a ser escrito na manhã de sábado (25). O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) recebeu um investimento de R$ 25 milhões em equipamentos de alta complexidade, que vão ampliar a capacidade de atendimento e garantir ainda mais qualidade e segurança a pacientes e profissionais.

O montante é resultado de uma soma de esforços. R$ 10 milhões foram assegurados por meio da Lei Orçamentária Anual nº 22.267/2024, e outros R$ 15 milhões vieram da articulação direta junto às Secretarias de Saúde e de Governo do Estado, por intermédio do deputado estadual Oziel Batatinha.

Para ele, esse investimento simboliza usar a política como instrumento de transformação e cuidado.

“São equipamentos que vão atender não só Cascavel, mas toda a região, com cerca de 58 municípios. É aquilo que eu sempre falo: usar a ferramenta da política para fazer coisas boas e cuidar das pessoas. Estou muito feliz e agradecido ao governador Ratinho Júnior por possibilitar que a gente faça esse tipo de entrega”, afirmou o parlamentar.

Entre os equipamentos entregues estão incubadoras, berços aquecidos, CPAP neonatal, camas hospitalares elétricas, poltronas para hemodiálise, foco cirúrgico de teto com sistema de gravação, laser terapêutico, autoclaves, refrigeradores científicos, além de tecnologias de ponta como torre de videocirurgia 4K com fluorescência, aspirador ultrassônico para neurocirurgia e sistema de microscopia cirúrgica com vídeo angiografia.

O secretário municipal de Saúde, Ali Haidar, agradeceu o apoio do deputado e do Governo do Estado e falou sobre a importância do investimento para a rede de atendimento regional.