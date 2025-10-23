Cascavel - O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) realizou, pela primeira vez, o Implante Percutâneo de Válvula Aórtica (TAVI) — um procedimento de alta complexidade realizado integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A cirurgia marca um avanço significativo para a medicina cardiovascular da região, ao oferecer uma alternativa minimamente invasiva para o tratamento de pacientes com estenose valvar aórtica grave que não possuem condições clínicas de enfrentar uma cirurgia cardíaca tradicional.

O Dr. Renê Augusto, cirurgião cardiovascular responsável pela equipe, explica que a TAVI (sigla em inglês para Transcatheter Aortic Valve Implantation) permite substituir a válvula aórtica comprometida sem necessidade de abrir o tórax ou parar o coração.

“Esse procedimento foi desenvolvido para atender pacientes que, até pouco tempo atrás, não tinham muitas opções de tratamento. São pessoas com estenose valvar aórtica grave, mas que, devido à idade avançada ou a outras comorbidades, não podem se submeter à cirurgia convencional”, ressalta o médico.

Durante o procedimento, uma nova válvula é inserida por meio de um cateter, geralmente introduzido pela artéria femoral, e posicionada dentro da válvula antiga, permitindo o restabelecimento normal do fluxo sanguíneo. O método reduz o tempo de recuperação e minimiza os riscos cirúrgicos.

Equipe Multiprofissional e o Procedimento TAVI

A cirurgia foi realizada por uma equipe multiprofissional do HUOP, composta pelos médicos Dr. José Andres Hidalgo Aranda, Dr. Paulo Henrique Pessali Dal’maso e Dr. Renê Augusto, com o apoio de profissionais da cardiologia, enfermagem e anestesiologia. Todo o procedimento foi conduzido na sala de hemodinâmica, o que reforça o caráter minimamente invasivo da técnica.