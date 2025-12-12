Cascavel e Paraná - O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) reiniciou o processo licitatório para contratar uma empresa para reativar o CCP (Centro de Cirurgias Programadas) que está desativado desde o dia 31 de agosto, depois de ter funcionado durante um ano fazendo as cirurgias eletivas em pacientes que aguardavam há anos na fila de espera. Ao todo, participaram do processo nove empresas que está agora na fase classificatória.

Por meio de nota, a diretoria do hospital disse que a partir de agora a equipe jurídica segue analisando a extensa documentação e que vai se manifestar de forma oficial somente depois todos os trâmites sejam minuciosamente realizados. Este prazo não foi informado, mas para este ano já não dará mais tempo, visto que depois que o processo estiver finalizado, a empresa assina o contrato e tem ainda 60 dias para iniciar os atendimentos.

Esta é a segunda licitação realizada para reativar o serviço, já que a primeira licitação realizada no dia 10 de outubro não teve êxito. A primeira empresa foi contratada por meio de uma licitação emergencial com prazo de um ano, mas mesmo com este prazo a licitação para manter o serviço foi lançada somente depois de o contrato ter sido encerrado. Segundo o HUOP, isso ocorreu porque a nova licitação tem um processo mais demorado com termo de referência, estudo técnico preliminar, além de que teve que passar pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) do Paraná que analisou todo o processo, o que acabou atrasando a licitação.

R$34 milhões

Esta nova licitação prevê um investimento de cerca de R$ 34 milhões por ano, sendo que 20% são de cirurgias de urgência e emergência, o restante de eletivas, sendo que o contrato pode ser renovado em até 10 anos. Atualmente, todas as cirurgias eletivas estão ocorrendo dentro do hospital, com a equipe médica do próprio HUOP, mas de acordo com a liberação de leitos, num fluxo bem menor.