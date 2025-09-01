HUOP realiza mutirão de gastrostomias endoscópicas em pacientes que aguardavam por procedimento

Cascavel - O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel, promoveu no último sábado (30) um mutirão de gastrostomias endoscópicas, garantindo atendimento a pacientes em situação de fragilidade que aguardavam pelo procedimento.

A iniciativa mobilizou diversas áreas do hospital em um esforço conjunto, envolvendo o setor administrativo (SED), equipe de enfermagem assistencial, laudistas, endoscopistas, serviço de Anestesia, Centro Cirúrgico, NIR (Internamento), Setor de Cirurgias Eletivas do Ambulatório, além da Residência Médica de Cirurgia Geral.

O mutirão foi coordenado com o objetivo de acelerar o atendimento e oferecer qualidade e segurança aos pacientes, reafirmando a missão do HUOP em prestar assistência de excelência à população,s como explica o Dr. Andre Westphalen.