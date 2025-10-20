Cascavel - O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) solicita apoio da população para identificar um paciente que está internado desde o último domingo (19). O homem foi encaminhado à unidade pelo Samu e não portava documentos.

Segundo o hospital, o paciente tem aproximadamente 50 anos, possui tatuagens nos dois braços e cabelos encaracolados e grisalhos.