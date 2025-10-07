HUOP monitora caso suspeito de intoxicação por metanol

Cafelândia e Paraná - O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) confirmou nesta terça-feira (07), que está em monitoramento de um caso suspeito de intoxicação por Metanol.

Trata-se de um paciente do sexo masculino, 54 anos, que deu entrada no fim da tarde desta segunda-feira (06), apresentando tontura, dificuldade de coordenação, turvação visual e vômitos, ele confirmou ter ingerido bebida alcoólica destilada no último sábado (04), em Cafelândia. O homem foi encaminhado para o HUOP.

Monitoramento e Assistência Toxicológica

Importante lembrar que o HUOP conta com o CIAtox – Centro de Informação e Assistência Toxicológica, responsável, junto a outros 3 no estado do Paraná a dar orientações às equipes médicas de conduta clínica e acompanhamento dos casos, além da notificação dos casos para o Ministério da Saúde e disponibilizar o antídoto para os pacientes que precisam receber.

Quanto ao caso monitorado, o HUOP segue amparado pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e não repassa estado de saúde.