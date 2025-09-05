HUOP: Cirurgias eletivas deixam de ser realizadas pela empresa terceirizada

Cascavel - Sem contrato renovado, as cirurgias eletivas que estavam ocorrendo há um ano na antiga Ala de Queimados do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná), no CCP (Centro de Cirurgias Programadas) por uma empresa terceirizada, deixaram de ser feitas nesta semana. Com isso, apenas as cirurgias de urgência e de emergência é que estão sendo realizadas dentro do próprio hospital.

De acordo com o diretor-geral do HUOP, Rafael Muniz, o contrato com a empresa encerrou no dia 31 de agosto e não poderia ser renovado porque foi firmado há mais de um ano em caráter emergencial e que, por isso, é necessária uma nova licitação que já está sendo aberta, mas que deve demorar pelo menos 90 dias. O serviço começou em setembro do ano passado com uma fila reprimida de pelo menos quatro mil procedimentos.

Segundo Muniz, de setembro do ano passado até julho deste ano foram realizados 4.983 procedimentos, com destaque para o mês de maio com 626 cirurgias, sendo que os principais procedimentos realizados são ortopedia, urologia, cirurgia geral e vascular.

Agora os pacientes terão que esperar para continuar os procedimentos, já que o HUOP não é porta aberta e só recebe pacientes pela Central de Leitos.

Alternativa

Nesta semana foi realizada uma reunião entre representantes do HUOP, 10ª Regional de Saúde e o Hospital São Lucas, já que uma das alternativas é que o São Lucas absorva os procedimentos neste período. Segundo o diretor técnico do Hospital São Lucas, Luiz Carlos Toso, há uma possível tratativa para absorver os pacientes nesse período, o que ainda está sendo negociado com a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) do Paraná.