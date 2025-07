HUOP anuncia nova licitação para manter as cirurgias eletivas

Cascavel e Paraná - Com contrato previsto para terminar no dia primeiro de setembro, o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) anunciou que já trabalha em uma nova licitação para manter o CCP (Centro de Cirurgias Programadas) por, pelo menos, mais um ano. A instalação que era pleiteada por todos os órgãos de saúde da região foi viabilizada com recursos da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) utilizando o prédio que há anos foi construído para abrigar a Ala de Queimados que nunca saiu do papel.

Na época da pandemia do Covid-19 no local foram instalados vários leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para pacientes com a doença e depois passou a ser a base do CCP, que começou a funcionar em setembro do ano passado. Como o contrato atual não poderá ser renovado, já que foi firmado em caráter emergencial, o hospital já prepara o edital para uma nova licitação.

De acordo com o diretor do HUOP, Rafael Muniz de Oliveira, a instalação da estrutura foi positiva já que quando foi aberto tinha uma fila de mais de quatro mil pacientes aguardando por uma cirurgia eletiva que acabou sendo zerada. Nos primeiros seis meses, a média era de 400 cirurgias por mês e depois subiu para 560 quando foi colocada a quarta sala para conseguir atender a urgência e a emergência o que aumentou ainda mais o fluxo.“Foram mais de três mil cirurgias realizadas até o começo de junho e até o fim do contrato a gente tem mais cirurgias a serem realizadas, mas como o contrato vai até setembro eles estarão fazendo os procedimentos até este prazo”, explicou Muniz.

Mais especialidades

Uma das novidades anunciadas por Muniz é que neste novo contrato terão especialidades que não estavam previstas no primeiro contrato, como cirurgias de ginecologia ou de otorrinolaringologia. “Não podemos renovar o contrato com a mesma empresa e quem vai ganhar é que a fizer o menor preço. A intenção é de continuar produzindo esse mesmo número de cirurgias em torno de até 600 cirurgias por mês”, relatou.

Muniz disse ainda que nestes meses de contrato teve uma redução de uma grande fila de espera para a colocação de próteses, em que pacientes aguardavam por mais de ano. “A gente não vai conseguir zerar essa fila de cirurgia eletiva nunca, porque diariamente entram pacientes na fila e a gente não consegue dar vazão total, mas queremos reduzir o tempo de espera, que é o justo com o cidadão. Por exemplo, ao invés de ele esperar um ano pra realizar uma cirurgia de uma retirada de vesícula, ele espera dois meses, é um tempo adequado”, falou.