HUOP amplia número de leitos de UTI Pediátrica

Cascavel - O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), regido pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), anuncia a ampliação de leitos na UTI Pediátrica, que passou de 5 para 10.
A decisão de aumentar os leitos, especificamente na UTI Pediátrica, surgiu diante de uma necessidade que já existia há algum tempo, considerando o número de crianças atendidas de toda a macrorregião, que abrange mais de 90 cidades.
O diretor-geral do HUOP, Rafael Muniz, destaca a responsabilidade no atendimento das crianças, sobretudo diante da carência de UTI em toda a região. Segundo ele, em conjunto com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (SESA), foi possível viabilizar a ampliação.
“Tínhamos cinco leitos e, continuamente, precisávamos antecipar uma alta da UTI Pediátrica e seguir para a Ala de Pediatria. Foi aí que, após tratativas com o governo do Estado, surgiu a possibilidade de dobrar esses leitos. O que a gente espera com isso é desafogar um pouco o sistema de regulação de crianças que precisam de unidade de terapia intensiva pediátrica.”
Desafios e Logística da Ampliação
Logisticamente, para tornar viável esse aumento de leitos, foi necessária a mobilização de diversos setores. A Direção de Enfermagem ficou responsável pelo remanejamento de técnicos de enfermagem para atender as novas crianças, que inclusive já ocupam o espaço. Administrativamente, o desafio era garantir a ampliação sem comprometer outros leitos, como explica o diretor de Administração do HUOP, Rodrigo Barcella.
“Essa ampliação ocorreu graças a um planejamento coordenado de remanejamentos de serviços a partir da ocupação da materno-infantil. Buscávamos ainda a autorização da Secretaria de Saúde, que, com a sensibilidade de atendimento à população, só nos fez um pedido: a ampliação está autorizada, mas não suprimam nenhum outro leito. E assim o fizemos, ampliamos sem reduzir qualquer leito de outra unidade”, diz Rodrigo.
HUOP hoje
Com a ampliação, o HUOP passa de 368 para 373 leitos. A iniciativa reforça a importância do trabalho conjunto entre as direções do HUOP e a Sesa. O Secretário de Saúde, Beto Preto, fala sobre a evolução no número de leitos, nos últimos anos.
“É importante anunciar que estamos tratando de um avanço sem custos adicionais, a escala médica já está montada para cinco leitos, agora o Hospital Universitário do Oeste do Paraná vai conseguir ampliar essa lógica de atendimento de uma UTI pediátrica para dez leitos. Cumprimento o diretor Rafael, o magnífico reitor Alexandre Weber que reforçam o compromisso desse hospital ser colocado à disposição da comunidade. Antes da pandemia eram 14 leitos de UTI, agora chegamos aos 75’’, relembra o Secretário Beto Preto.
O Hospital Universitário do Oeste do Paraná é referência para mais de 2 milhões de pessoas, e suprir essa demanda é um desafio diário enfrentado pela atual direção e pela reitoria da Unioeste, como reforça o reitor Alexandre Webber.
“O nosso Hospital Universitário continua atendendo as demandas da sociedade em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, e essa é uma demanda fundamental. Apenas cinco leitos de UTI Pediátrica não conseguiam atender ao fluxo. Essa duplicação é essencial. Continuamos dialogando intensamente com a Secretaria de Saúde para tudo o que for necessário para a melhoria do nosso atendimento”, finaliza o reitor.
Crédito: Thiago Leandro/Assessoria HUOP