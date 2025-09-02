HUOP amplia número de leitos de UTI Pediátrica

Cascavel - O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), regido pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), anuncia a ampliação de leitos na UTI Pediátrica, que passou de 5 para 10.

A decisão de aumentar os leitos, especificamente na UTI Pediátrica, surgiu diante de uma necessidade que já existia há algum tempo, considerando o número de crianças atendidas de toda a macrorregião, que abrange mais de 90 cidades.

O diretor-geral do HUOP, Rafael Muniz, destaca a responsabilidade no atendimento das crianças, sobretudo diante da carência de UTI em toda a região. Segundo ele, em conjunto com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (SESA), foi possível viabilizar a ampliação.

“Tínhamos cinco leitos e, continuamente, precisávamos antecipar uma alta da UTI Pediátrica e seguir para a Ala de Pediatria. Foi aí que, após tratativas com o governo do Estado, surgiu a possibilidade de dobrar esses leitos. O que a gente espera com isso é desafogar um pouco o sistema de regulação de crianças que precisam de unidade de terapia intensiva pediátrica.”

Desafios e Logística da Ampliação

Logisticamente, para tornar viável esse aumento de leitos, foi necessária a mobilização de diversos setores. A Direção de Enfermagem ficou responsável pelo remanejamento de técnicos de enfermagem para atender as novas crianças, que inclusive já ocupam o espaço. Administrativamente, o desafio era garantir a ampliação sem comprometer outros leitos, como explica o diretor de Administração do HUOP, Rodrigo Barcella.