Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) contratou uma empresa para atualizar o projeto do Hospital do Trabalhador – que está pronto desde 2016 – mas que até hoje não saiu do papel. A empresa contratada é de Londrina e terá cinco meses para atualizar os projetos, recebendo um valor de R$ 294 mil pelo o trabalho. O trabalho maior é adequar todo o projeto dentro das normas sanitárias e atualização das regras gerais.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Ali Haidar, a decisão de atualização do projeto é para que possa ser implantado um hospital na Região Norte da cidade, que é um projeto antigo e uma demanda ainda muito latente. “Temos esse projeto, o terreno reservado e queremos atualizar as normas com todos os ajustes, para que com os projetos em mãos a gente possa ter uma positividade nos aceites das propostas que o Município vai fazer junto ao Governo de Estado”, explicou.
Segundo Haidar, pelo projeto inicial o hospital já tinha uma capacidade pré-instalada de aproximadamente 124 leitos, com sete salas cirúrgicas, duas salas de obstetrícia, ambulatório, salas para exames, ou seja, toda uma estrutura dentro dos padrões que um hospital de grande porte necessita. “Temos um período crítico que é uma janela do período eleitoral, então queremos garantir algumas coisas antes e vamos trabalhar isso antes do período eleitoral”, falou.
Segundo ele, o hospital contempla um espaço bastante amplo uma obra de cerca de 10 mil metros quadrados. “É uma estrutura muito grande e mesmo após afirmar o convênio, a gente terá etapas importantes a superar dentro desse todo esse processo e desenvolvimento da concepção do hospital”, esclareceu. A ideia é buscar recursos do Governo Federal para viabilizar a obra, mas que depois da construção tem ainda a fase de instalação de leitos e de compras de equipamentos, por conta disso ainda é difícil prever quando a unidade deve ficar pronta.
Hospital de Retaguarda
Enquanto isso, as obras de ampliação do Hospital de Retaguarda que começaram em maio de 2024 estão na fase final, devendo ser entregue no mês de março. Os trabalhos eram para ter sido entregues no fim de setembro, mas com 75% de execução o contrato teve um aditivo passando a obra para o dia 29 de janeiro e a vigência do contrato, que é o prazo para os trâmites legais, para o dia 10 de abril deste ano.
O diretor do Hospital de Retaguarda, o médico Lísias de Araújo Tomé, lembrou que a obra é bastante complexa e teve que ter uma nova rede de oxigênio, ar comprimido, um esgoto especial, já que tem muito material contaminado. O material para equipar a nova estrutura já foi comprado e já está sendo instalado e a outra parte foi guardada para ser colocada no lugar. Assim que a nova estrutura estiver pronta iniciam os novos atendimentos, três centros cirúrgicos que estarão voltados a cirurgias de baixa e média complexidade, que atualmente lotam o sistema de saúde da cidade, já que atualmente tem pacientes que aguardam mais de uma semana nas UPAs (Unidade de Pronto-Atendimento) para conseguir realizar uma cirurgia ou ainda dentro do próprio HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná).
Ao todo, serão 24 novos leitos, o que vai refletir em pelo menos 200 cirurgias por mês, já que a boa parte delas são cirurgias mais simples, que o paciente entra num dia e sai no outro. Atualmente, são 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 50 de enfermaria e, com a reforma o número salta de 60 para 84 leitos no total.
O prédio já abrigou a UPA Brasília e o antigo Hospital Santa Catarina uma grande obra será feita na instituição.
Segundo o diretor além da ampliação, a expectativa, de acordo com o diretor é que ainda tenha uma nova obra, desta vez por parte da Prefeitura de Cascavel, por meio de investimentos do Município, na parte estrutural substituindo a cobertura da parte antiga do hospital. O prédio já passou por uma reforma há anos atrás, principalmente no telhado que apresentou muitas goteiras, mas uma obra maior é esperada.
Em obras
A obra está sendo executada pela empresa Costa Oeste Construções, sediada em Cascavel, sendo que o novo prédio tem três pavimentos para serem abertos os novos leitos. A obra tem um valor total de quase R$ 7 milhões que foram destinados para a construção do novo centro cirúrgico e ainda mais R$ 2,6 milhões para a compra de novos equipamentos.