Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) contratou uma empresa para atualizar o projeto do Hospital do Trabalhador – que está pronto desde 2016 – mas que até hoje não saiu do papel. A empresa contratada é de Londrina e terá cinco meses para atualizar os projetos, recebendo um valor de R$ 294 mil pelo o trabalho. O trabalho maior é adequar todo o projeto dentro das normas sanitárias e atualização das regras gerais.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Ali Haidar, a decisão de atualização do projeto é para que possa ser implantado um hospital na Região Norte da cidade, que é um projeto antigo e uma demanda ainda muito latente. “Temos esse projeto, o terreno reservado e queremos atualizar as normas com todos os ajustes, para que com os projetos em mãos a gente possa ter uma positividade nos aceites das propostas que o Município vai fazer junto ao Governo de Estado”, explicou.

Segundo Haidar, pelo projeto inicial o hospital já tinha uma capacidade pré-instalada de aproximadamente 124 leitos, com sete salas cirúrgicas, duas salas de obstetrícia, ambulatório, salas para exames, ou seja, toda uma estrutura dentro dos padrões que um hospital de grande porte necessita. “Temos um período crítico que é uma janela do período eleitoral, então queremos garantir algumas coisas antes e vamos trabalhar isso antes do período eleitoral”, falou.

Segundo ele, o hospital contempla um espaço bastante amplo uma obra de cerca de 10 mil metros quadrados. “É uma estrutura muito grande e mesmo após afirmar o convênio, a gente terá etapas importantes a superar dentro desse todo esse processo e desenvolvimento da concepção do hospital”, esclareceu. A ideia é buscar recursos do Governo Federal para viabilizar a obra, mas que depois da construção tem ainda a fase de instalação de leitos e de compras de equipamentos, por conta disso ainda é difícil prever quando a unidade deve ficar pronta.

Hospital de Retaguarda

Enquanto isso, as obras de ampliação do Hospital de Retaguarda que começaram em maio de 2024 estão na fase final, devendo ser entregue no mês de março. Os trabalhos eram para ter sido entregues no fim de setembro, mas com 75% de execução o contrato teve um aditivo passando a obra para o dia 29 de janeiro e a vigência do contrato, que é o prazo para os trâmites legais, para o dia 10 de abril deste ano.