Cascavel e Paraná - A obra de ampliação do Hospital de Retaguarda de Cascavel, que eram para estar concluídas no fim de setembro, chegou a cerca de 75% de execução e ficará para o ano que vem. Nesta segunda-feira (13), a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) publicou o aditivo do contrato, passando o prazo de execução da obra de 29 de setembro deste ano para 29 de janeiro de 2026 e o prazo de vigência do contrato, que é o prazo para os trâmites legais, para o dia 10 de abril de 2026.

O diretor do Hospital de Retaguarda, o médico Lísias de Araújo Tomé, acredita que neste período as obras estejam finalizadas, já que iniciaram em maio do ano passado com previsão de entrega em um ano. “O hospital, além de ser uma estrutura muito específica, exige redes de oxigênio, redes de ar comprimido, um esgoto especial que precisa ser próprio para material contaminado, então tudo numa obra hospitalar é mais demorado mesmo”, explicou Tomé.

Segundo ele, outra preocupação é com a licitação que foi aberta para a compra de R$ 2,6 milhões em equipamentos, mas que acabou sendo suspensa devido a um questionamento de uma das empresas participantes. O hospital já havia adquirido parte dos equipamentos, que estão chegando e sendo guardados para instalação após a conclusão da obra. “À medida que o material for chegando, a gente vai guardando até que a obra física esteja pronta para colocar a funcionar”, disse.

Centros cirúrgicos

O diretor afirmou ainda que, depois que a obra estiver pronta, já iniciarão os novos atendimentos: três centros cirúrgicos voltados a cirurgias de baixa e média complexidade, que atualmente lotam o sistema de saúde da cidade, já que há pacientes que aguardam mais de uma semana na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para conseguir realizar uma cirurgia ou ainda dentro do próprio HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná).