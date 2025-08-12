Hospital de Retaguarda: Com 60% executada, obra deve ser entregue apenas no fim do ano

“Para nós que trabalhamos aqui dentro do hospital vai melhorar a obra. A partir da reforma dessa nova ala, nós teremos cirurgias que serão feitas 24 horas e que vão desafogar o Hospital Universitário”, disse ele.

De acordo com o diretor do Hospital de Retaguarda, o médico Lísias de Araújo Tomé, a nova estrutura foi toda edificada, o prédio foi todo rebocado com concreto e a empresa vai começar a colocar os pisos. Também começaram as chegar os novos equipamentos para o Centro Cirúrgico.

sendo elaborado, já que as obras estão atrasadas. A obra começou em maio do ano passado e era para ser entregue em um ano, mas o prazo foi prorrogado para setembro e agora ficará para fim de novembro.

Cascavel e Paraná - O prazo de entrega das obras de reforma e ampliação do Hospital de Retaguarda termina no mês de setembro, mas com 60% de execução um novo prazo foi dado para a empresa que está realizando as melhorias. O aditivo de prazo foi assinado em maio, mas um novo já está

Tomé lembrou que um dos grandes problemas do HUOP são as cirurgias que ficam, às vezes, nos corredores esperando muito tempo, principalmente as cirurgias ortopédicas de baixa e média complexidade. “Então a nossa intenção aqui no hospital de retaguarda é tirar esses pacientes que eventualmente ficam nos corredores e trazer para nós operarmos e dar uma resposta mais rápida para o paciente, assim aliviar o sofrimento das pessoas, do familiar que está vendo uma pessoa sofrer ali, do paciente, e aliviar também o HUOP”, detalhou.

Além disso, o médico disse que isso será um ganho para a saúde de toda a região, já que o HUOP é um hospital de alta complexidade, e isso fará que libere vagas para procedimentos mais complexos.

Mais leitos

Além disso, com a obra finalizada serão disponibilizados novos leitos. Atualmente são 10 de UTI e 50 de enfermaria e, com a reforma o número salta de 60 para 84 leitos no total. A expectativa, de acordo com o diretor, é que ainda tenha uma nova obra, desta vez por parte da Prefeitura de Cascavel, por meio de investimentos do Município, na parte estrutural substituindo a cobertura da parte antiga do hospital. O prédio já passou por uma reforma há anos atrás, principalmente no telhado que apresentou muitas goteiras, mas uma obra maior é esperada.

Em obras

A obra está sendo executada pela a empresa Costa Oeste Construções, sediada em Cascavel, sendo que o novo prédio tem três pavimentos para serem abertos os novos leitos. A obra tem um valor total de quase R$ 7 milhões que foram destinados para a construção do novo centro cirúrgico, somadas a mais R$ 2 milhões anunciados no começo do ano para a compra de novos equipamentos. O prédio já abrigou a UPA Brasília e o antigo Hospital Santa Catarina uma grande obra será feita na instituição.