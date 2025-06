Hospital de Retaguarda ativará oito leitos de UTI para casos mais graves

Em Toledo , o Hospital Regional contará com oito novos leitos, sendo quatro de UTI adulto e quatro de enfermaria adulto, enquanto o Hoesp (Hospital Associação Beneficente de Saúde), antigo Bom Jesus, ampliará a estrutura com 12 leitos, sendo dois leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto e 10 leitos de enfermaria, sendo seis adultos e quatro pediátricos. “Adequamos a estrutura interna, com o término da reforma do alojamento conjunto, e os equipamentos serão os que temos de reserva”, afirmou a superintendente da Hoesp, Zulnei Bordin.

Além de Cascavel , os novos leitos ficam em Medianeira, Toledo, Apucarana e Arapongas com foco especial na assistência a casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), que têm afetado principalmente o público infantil. “O momento exige respostas rápidas e coordenadas. A abertura desses leitos reforça a rede hospitalar em regiões estratégicas e garante que nenhum paranaense fique sem atendimento quando mais precisa. É uma ação emergencial, mas que também revela o compromisso do Estado com a saúde pública de qualidade”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto . Na região Oeste, a expansão contempla 38 leitos.

O diretor do Hospital de Retaguarda, o médico Lísias de Araújo Tomé , explicou que como o nome do hospital já diz é o “retaguarda” de todos os outros da cidade e, por isso, quando a situação complica é nele que é pedido o apoio. “Nós somos um hospital de baixa e média complexidade, mas que durante a pandemia do Covid-19 montamos praticamente 40 leitos de UTI. Hoje nós temos apenas 10 leitos que é o necessário para o hospital, mas quando acontece essas situações como está acontecendo agora nós damos o reforço”, disse Tomé .

Cascavel e Paraná - Cascavel – O que havia sido previamente antecipado pela reportagem do O Paraná foi confirmado pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto , em resposta ao aumento de casos e da procura de leitos por pacientes que estejam com as doenças respiratórias. O Hospital de Retaguarda vai abrir oito novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para reforçar os atendimentos dos casos mais graves, já que a Região Oeste , assim como todo o Estado vive um verdadeiro surto de casos.

A abertura destes leitos será feita com equipamentos de reserva próprios da Hoesp e, no caso de necessidade ou manutenção de equipamentos o município de Toledo através da Secretaria de Saúde fará o empréstimo.

Vacinação e Monitoramento da SRAG

Vacinação

Na última semana, a Sesa publicou uma resolução com orientações para os municípios no enfrentamento à SRAG. O documento reforça medidas como atendimento prioritário para pacientes com sintomas respiratórios e ações intensificadas de vacinação dos grupos prioritários. A vacinação contra a Influenza segue disponível nos 399 municípios do Paraná para todas as pessoas com mais de seis meses de idade.

Até o momento, foram aplicadas 2.590.251 doses da vacina no Estado. A cobertura vacinal entre os públicos prioritários está em 43,34%, sendo 47,16% entre os idosos, 35,25% entre as crianças e 31,76% entre as gestantes. A meta é atingir pelo menos 90% de cobertura em cada um desses grupos. Ao todo, o Paraná recebeu 4.188.000 vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde neste ano.

Em Cascavel, os grupos prioritários que somam 144.219 pessoas, apenas 73.400 doses foram aplicadas até agora, o que representa 40,15% de cobertura vacinal. A situação é ainda mais crítica entre os grupos prioritários, idosos cobertura de 46,02%, crianças cobertura de 32,48% e gestantes de 12,32%.

Dados Epidemiológicos da SRAG no Paraná

QUASE 600 MORTES

De acordo com dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe, o Paraná registrou, de janeiro até o momento, 12.011 casos de SRAG com hospitalização e 598 óbitos por síndromes graves, como Influenza (1.379), Covid-19 (560), SRAG por outros vírus respiratórios (3.043), SRAG não especificada (4.877), por outros agentes etiológicos (56) e 2.096 casos que permanecem em investigação.

Dos 598 óbitos, 124 foram confirmados para o vírus Influenza; 79 para Covid-19; 56 por outros vírus respiratórios; 14 por outros agentes etiológicos e 317 como SRAG não especificado. Houve, ainda, a notificação de 281 óbitos por outras causas. No caso das síndromes gripais, com monitoramento por amostragem, foram registrados 1.392 casos.

Toda a operação está sendo financiada com recursos do Governo do Estado, sem necessidade de contrapartida dos municípios.