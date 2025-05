Hoje é Dia: combate à mortalidade materna e ao glaucoma são destaques

No Brasil, a mortalidade materna atinge sobretudo as gestantes pretas e pardas, como destaca esta edição do Repórter Brasil, da TV Brasil . Em 2022, o número de óbitos a cada 100 mil nascidos vivos de mães pretas foi de 110,6 – o dobro do índice da população em geral, que é de 57,7 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Esta reportagem da Agência Brasil e esta outra, da Radioagência Nacional , destacam as políticas públicas brasileiras para reduzir a mortalidade de gestantes até 2027.

Esta última semana de maio é fortemente marcada por efemérides de promoção da saúde. Inclusive, temos duas datas que andam juntas e são de grande importância. O Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna, ambos celebrados em 28 de maio. No mundo todo, 300 mil mulheres morrem anualmente em decorrências de problemas na gravidez ou no parto, como ressalta esta reportagem da Agência Brasil publicada este ano, e esta da Radioagência Nacional , publicada em 2024.

Este mês também temos a campanha Maio Verde, cujo carro chefe é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, celebrado no dia 26. A doença provoca a atrofia do nervo óptico, responsável por conectar o olho ao cérebro, interrompendo a transmissão dos sinais entre esses dois órgãos. A enfermidade é a maior causa de cegueira irreversível no Brasil, e acomete cerca de 2,5 milhões de pessoas, segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma. O diagnóstico precoce, por meio de exames periódicos, é a melhor forma de detectar a doença e iniciar o tratamento do glaucoma, como destaca esta reportagem da Agência Brasil, de 2018, esta outra, publicada pela Agência em 2024, e esta edição do Tarde Nacional, da Rádio Nacional, que foi ao ar em 2021. A TV Brasil também deu destaque ao tema em 2016, nesta edição do Repórter Brasil Tarde.