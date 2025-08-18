Hemepar solicita com urgência doações de sangue dos tipos O- e O+

Curitiba - A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), solicita doações de sangue dos tipos O+ e O- com urgência.
“A doação de sangue é um ato de solidariedade que salva vidas. Historicamente, com a baixa nas temperaturas, as doações costumam diminuir, mas a demanda por sangue permanece. Por isso, cada doação pode fazer toda a diferença”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.
A Rede Hemepar conta com 23 unidades distribuídas em todo o território paranaense e fornece hemocomponentes para 384 hospitais.
Confira as unidades que necessitam de doações dos tipos O+ e O- com urgência:
- 1ª Regional de Saúde (RS) – PARANAGUÁ: Av. Gabriel de Lara, 481, Alto São Sebastião
- 2ª RS – CURITIBA: Travessa João Prosdócimo, 145, Alto da XV
- 2ª RS – BIOBANCO: Rua Agostinho de Leão Junior, 108, Alto da Glória (Anexo ao Hospital de Clínicas)
- 3ª RS – PONTA GROSSA: Rua General Osório, 427, Centro
- 6ª RS – UNIÃO DA VITÓRIA: Rua General Osório, 427, Centro
- 7ª RS – PATO BRANCO: Rua Paraná, 1633, Centro
- 8ª RS – FRANCISCO BELTRÃO: Rua Marília, 1327, Bairro Entre Rios
- 9ª RS – FOZ DO IGUAÇU: Avenida Gramado, 364, Vila A
- 13ª RS – CIANORTE: Av. Santa Catarina, 423, Centro, Zona 1
- 16ª RS – APUCARANA: Rua Antônio Ostrensk, 3, Centro
- 19ª RS – JACAREZINHO: Rua Coronel Cecílio Rocha, 425, Centro
- 21ª RS – TELÊMACO BORBA: Av. Marechal Floriano Peixoto, 250, Alto das Oliveiras
O Hemepar ressalta que, para maior conforto do doador, é importante agendar a doação com antecedência. O agendamento pode ser realizado online, por meio do site da Sesa.
DADOS
No ano passado, a Hemorrede registrou 202 mil doações, numa média de mais de 16,8 mil doações por mês. Este ano, até agora, a Rede já registrou 133 mil doações, o que corresponde a uma média de quase 18 mil bolsas de sangue por mês. O sangue captado na Hemorrede é utilizado para atender a demanda de 95,6% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná.
“O estoque adequado de todos os tipos sanguíneos é fundamental para o funcionamento das unidades hospitalares. Para garantir os estoques adequados dos tipos O+ e O-, solicitamos o apoio da população para realizar a doação”, afirmou a diretora do Hemepar, Vívian Patrícia Raksa.
Cada doação gera, em média, de 450 ml a 470 ml de sangue e cada bolsa pode ser fracionada em até quatro hemocomponentes: hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado (plasma fresco congelado). Assim, uma única bolsa pode ajudar a salvar até quatro vidas.
QUEM PODE DOAR
Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal. Homens podem doar a cada dois meses, no máximo quatro vezes ao ano. Mulheres, a cada três meses, num total de três doações ao ano.
O doador deve pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação) e apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação).
