Home Saúde

SALVE VIDAS

Hemepar solicita com urgência doações de sangue dos tipos O- e O+

Foto: Gilson Abreu/AEN
Foto: Gilson Abreu/AEN

Curitiba - A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), solicita doações de sangue dos tipos O+ e O- com urgência.

“A doação de sangue é um ato de solidariedade que salva vidas. Historicamente, com a baixa nas temperaturas, as doações costumam diminuir, mas a demanda por sangue permanece. Por isso, cada doação pode fazer toda a diferença”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A Rede Hemepar conta com 23 unidades distribuídas em todo o território paranaense e fornece hemocomponentes para 384 hospitais.

Confira as unidades que necessitam de doações dos tipos O+ e O- com urgência:

  • 1ª Regional de Saúde (RS) – PARANAGUÁ: Av. Gabriel de Lara, 481, Alto São Sebastião
  • 2ª RS – CURITIBA: Travessa João Prosdócimo, 145, Alto da XV
  • 2ª RS – BIOBANCO: Rua Agostinho de Leão Junior, 108, Alto da Glória (Anexo ao Hospital de Clínicas)
  • 3ª RS – PONTA GROSSA: Rua General Osório, 427, Centro
  • 6ª RS – UNIÃO DA VITÓRIA: Rua General Osório, 427, Centro
  • 7ª RS – PATO BRANCO: Rua Paraná, 1633, Centro
  • 8ª RS – FRANCISCO BELTRÃO: Rua Marília, 1327, Bairro Entre Rios
  • 9ª RS – FOZ DO IGUAÇU: Avenida Gramado, 364, Vila A
  • 13ª RS – CIANORTE: Av. Santa Catarina, 423, Centro, Zona 1
  • 16ª RS – APUCARANA: Rua Antônio Ostrensk, 3, Centro
  • 19ª RS – JACAREZINHO: Rua Coronel Cecílio Rocha, 425, Centro
  • 21ª RS – TELÊMACO BORBA: Av. Marechal Floriano Peixoto, 250, Alto das Oliveiras

O Hemepar ressalta que, para maior conforto do doador, é importante agendar a doação com antecedência. O agendamento pode ser realizado online, por meio do site da Sesa. 

Notícias Relacionadas

DADOS 

No ano passado, a Hemorrede registrou 202 mil doações, numa média de mais de 16,8 mil doações por mês. Este ano, até agora, a Rede já registrou 133 mil doações, o que corresponde a uma média de quase 18 mil bolsas de sangue por mês. O sangue captado na Hemorrede é utilizado para atender a demanda de 95,6% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná.

“O estoque adequado de todos os tipos sanguíneos é fundamental para o funcionamento das unidades hospitalares. Para garantir os estoques adequados dos tipos O+ e O-, solicitamos o apoio da população para realizar a doação”, afirmou a diretora do Hemepar, Vívian Patrícia Raksa.

Cada doação gera, em média, de 450 ml a 470 ml de sangue e cada bolsa pode ser fracionada em até quatro hemocomponentes: hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado (plasma fresco congelado). Assim, uma única bolsa pode ajudar a salvar até quatro vidas.

QUEM PODE DOAR 

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal. Homens podem doar a cada dois meses, no máximo quatro vezes ao ano. Mulheres, a cada três meses, num total de três doações ao ano.

O doador deve pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação) e apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação).

Fonte: AEN

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos
Saiba como entrar com recurso contra a reprovação no Revalida e consulte os resultados no Sistema Revalida - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

SAÚDE

Termina na sexta o prazo de recurso para atendimento especial no Revalida

Curitiba - Os inscritos na primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2025/2 que tiveram as solicitações de atendimento especializado reprovadas podem entrar com recurso contra a decisão até sexta-feira (1º). Para consultar os resultados das solicitações, basta acessar o Sistema Revalida do Instituto Nacional de Estudos e […]

Descubra as diretrizes do Brasil sobre anestesia em tatuagens e as condições permitidas para a sua aplicação - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

SAÚDE

Tatuagens sem anestesia: CFM restringe uso fora da Medicina

Curitiba - O Conselho Federal de Medicina proibiu a utilização de anestesia para a realização de tatuagens, “independentemente da extensão ou localização” do desenho. Os médicos estão vedados de fazer tanto anestesia geral como local, e também sedação. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (28) e libera o uso de anestesias apenas em “procedimentos anestésicos destinados […]