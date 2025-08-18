Hemepar solicita com urgência doações de sangue dos tipos O- e O+

Curitiba - A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), solicita doações de sangue dos tipos O+ e O- com urgência.

“A doação de sangue é um ato de solidariedade que salva vidas. Historicamente, com a baixa nas temperaturas, as doações costumam diminuir, mas a demanda por sangue permanece. Por isso, cada doação pode fazer toda a diferença”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A Rede Hemepar conta com 23 unidades distribuídas em todo o território paranaense e fornece hemocomponentes para 384 hospitais.

Confira as unidades que necessitam de doações dos tipos O+ e O- com urgência:

1ª Regional de Saúde (RS) – PARANAGUÁ: Av. Gabriel de Lara, 481, Alto São Sebastião

2ª RS – CURITIBA: Travessa João Prosdócimo, 145, Alto da XV

2ª RS – BIOBANCO: Rua Agostinho de Leão Junior, 108, Alto da Glória (Anexo ao Hospital de Clínicas)

3ª RS – PONTA GROSSA: Rua General Osório, 427, Centro

6ª RS – UNIÃO DA VITÓRIA: Rua General Osório, 427, Centro

7ª RS – PATO BRANCO: Rua Paraná, 1633, Centro

8ª RS – FRANCISCO BELTRÃO: Rua Marília, 1327, Bairro Entre Rios

9ª RS – FOZ DO IGUAÇU: Avenida Gramado, 364, Vila A

13ª RS – CIANORTE: Av. Santa Catarina, 423, Centro, Zona 1

16ª RS – APUCARANA: Rua Antônio Ostrensk, 3, Centro

19ª RS – JACAREZINHO: Rua Coronel Cecílio Rocha, 425, Centro

21ª RS – TELÊMACO BORBA: Av. Marechal Floriano Peixoto, 250, Alto das Oliveiras

O Hemepar ressalta que, para maior conforto do doador, é importante agendar a doação com antecedência. O agendamento pode ser realizado online, por meio do site da Sesa.