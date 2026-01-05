Hemepar registra baixa no estoque e convoca doadores dos tipos O- e O+

Paraná - O início do ano costuma ser um período desafiador para os hemocentros, com a redução no número de doadores. Diante desse cenário, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), faz um apelo à população para a doação de sangue dos tipos O positivo (O+) e O negativo (O-). As doações são para as 23 unidades da Hemorrede Paranaense, fornecendo hemocomponentes a 384 hospitais.
Os estoques desses tipos sanguíneos estão baixos nas unidades do Estado, o que reforça a importância da participação dos paranaenses que possuem essa tipagem. A doação é essencial para garantir o atendimento a pacientes em situações de urgência, cirurgias, tratamentos oncológicos e demais procedimentos que dependem de transfusão.
O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reforça que, nesta época do ano, o número de doadores costuma cair em razão das férias e viagens. “Doar sangue é um gesto simples, seguro e solidário, capaz de salvar até quatro vidas. Orientamos que os doadores procurem a unidade do Hemepar mais próxima. Cada doação pode fazer toda a diferença”, destaca.
O Hemepar ressalta que, para maior conforto do doador, é importante agendar a doação com antecedência. O agendamento pode ser realizado online, por meio do site da Sesa.
DADOS
No ano passado, a Hemorrede registrou 214.377 doações, numa média de mais de 17.864 doações por mês, 703 por dia. Desde o início do ano, já foram disponibilizadas 3.171 bolsas de sangue.
“O estoque adequado de todos os tipos sanguíneos é fundamental para o funcionamento das unidades hospitalares. Para garantir os estoques adequados dos tipos O + e O-, solicitamos o apoio da população para realizar a doação”, afirmou a chefia da Divisão Administrativa do Hemepar, Michele Zabrocki.
O sangue captado na Hemorrede é utilizado para atender a demanda de 95,6% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná. Cada doação gera, em média, de 450 ml a 470 ml de sangue e cada bolsa pode ser fracionada em até quatro hemocomponentes: hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado (plasma fresco congelado). Assim, uma única bolsa pode ajudar a salvar até quatro vidas.
QUEM PODE DOAR
Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal. Homens podem doar a cada dois meses, no máximo quatro vezes ao ano. Mulheres, a cada três meses, num total de três doações ao ano.
O doador deve pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação) e apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação).