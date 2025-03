Gripe: Paraná antecipa vacinação para a próxima terça-feira, dia 1º

A vacinação contra a doença deve ser feita em crianças a partir de seis meses até menores de seis anos, idosos e gestantes. Para os demais grupos prioritários a vacinação contra a Influenza seguirá no modelo de campanha, o que inclui trabalhadores da saúde, professores, forças de segurança, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas ou deficiências, dentre outros.

Paraná - A Sesa ( Secretaria Estadual de Saúde ) anunciou nesta quinta-feira (27) que vai iniciar a Campanha de Vacinação contra a Gripe na próxima terça-feira (1º) antecipando a data do dia 7, porque conseguiu fazer a distribuição das 332 mil doses da vacina para todas as 22 Regionais de Saúde do Estado. A vacinação tem o objetivo de minimizar a carga viral e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários além de diminuir a sobrecarga sobre os serviços de saúde.

A vacina foi incorporada ao calendário nacional diferente de anos anteriores e pela primeira vez ficará disponível nas salas de vacinação de forma permanente. Com a mudança, a imunização desses grupos será realizada de forma contínua, ao longo do ano, e não mais apenas durante as campanhas sazonais.

As vacinas influenza trivalentes utilizadas neste ano deverão apresentar três tipos de cepas de vírus em combinação: A/Victoria (H1N1), A/Croatia (H3N2) e B/Austria (B/linhagem Victoria). Cada frasco contém 10 doses de 0,5ml e pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e com outros medicamentos. O público-alvo para a vacinação da gripe no Paraná é de 4.931.410 pessoas. A meta é atingir, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários para vacinação de rotina contra influenza.