Gripe: Cascavel abre seis unidades com ‘vacinação noturna’ a partir de hoje

Cascavel e Paraná - Diante do aumento dos casos de SRAGs (Síndromes Respiratórias Agudas Graves), que têm sobrecarregado tanto a rede pública quanto a particular de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel adotará uma nova estratégia: a ampliação do horário de vacinação contra a gripe. A partir desta terça-feira (10), seis unidades de saúde oferecerão atendimento noturno exclusivo para aplicação da vacina contra a influenza e atualização da caderneta de vacinação.

Atualmente, Cascavel já conta com quatro unidades com funcionamento noturno regular – Santa Cruz, Los Angeles, Neva e Nova Cidade – que oferecem vacinação como parte de sua rotina. Com a ampliação, o município contará com 10 unidades em funcionamento no período noturno para aplicação da vacina contra a gripe.

Até dia 20

As unidades Pacaembu, Sanga Funda, Cancelli, Tio Zaca, Cascavel Velho e Santa Felicidade estarão mantendo atendimento das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira, até o dia 20 de junho, exclusivamente para esse serviço. Durante o dia, o atendimento segue normalmente, com os demais serviços de saúde funcionando no horário habitual.

Nas demais unidades, a vacinação segue das 8h até 15 minutos antes do fechamento. A Sesau recomenda que os moradores levem a caderneta de vacinação, mas informa que a ausência do documento não impedirá a aplicação da vacina.