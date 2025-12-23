Paraná - Os investimentos do Governo do Paraná em infraestrutura da saúde têm refletido diretamente na melhoria do atendimento à população. Segundo a Diretoria de Obras da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), são mais de 1,6 mil obras em andamento ou viabilizadas, com investimento superior a R$ 1,8 bilhão. A estratégia prioriza a regionalização da saúde, garantindo que os serviços cheguem cada vez mais perto da casa dos paranaenses.
De acordo com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, o foco é fortalecer a rede regional com atendimento especializado e mais humanizado, reduzindo o tempo de deslocamento dos pacientes. As obras incluem construções, ampliações e reformas de Prontos Atendimentos Municipais (PAMs), Unidades Mistas de Saúde (UMS), Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), maternidades, hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Desde 2019, a Diretoria de Obras da Sesa atua na retomada de projetos paralisados e na construção de novas estruturas, oferecendo suporte técnico aos municípios. Segundo a diretora Marianna R. Cardoso, o alinhamento entre Estado e prefeituras é essencial para garantir que os investimentos atendam às necessidades locais.
Os Prontos Atendimentos Municipais, iniciativa pioneira do Paraná, oferecem serviços de urgência e emergência 24 horas. Das 52 obras previstas, duas estão concluídas, 21 em andamento e outras em fase de licitação ou tramitação, com investimento de R$ 219 milhões. Há ainda reformas e ampliações de PAMs fora do projeto padrão, somando mais R$ 17,8 milhões.
Investimentos na Área Materno-Infantil
Na área materno-infantil, a Sesa investe R$ 231 milhões na construção e ampliação de maternidades. Entre os destaques estão a maternidade de Rio Branco do Sul, inaugurada em 2025, o Hospital Geral e Maternidade de São José dos Pinhais, em construção, e a conclusão do Hospital e Maternidade Doutor Fortes, em São Mateus do Sul. Outras unidades seguem em execução em cidades como Guaratuba, Cianorte, Apucarana, Ubiratã, Loanda e Santo Antônio do Sudoeste.
As Unidades Mistas de Saúde reúnem atendimento de urgência, internação de baixa complexidade e atenção básica em um único espaço. O Estado já destinou R$ 81,8 milhões para essas estruturas. A primeira UMS foi inaugurada em Maria Helena, e outras nove estão em construção, além de 13 previstas em diferentes regiões do Paraná.
Ampliação dos Ambulatórios Médicos de Especialidades
Os Ambulatórios Médicos de Especialidades somam 17 processos de obras, com investimentos superiores a R$ 271,6 milhões. As unidades são classificadas em três tipos, conforme porte e capacidade de atendimento, reforçando a descentralização dos serviços especializados. Atualmente, 13 obras estão em andamento e quatro em fase de tramitação.
Outras Iniciativas e Investimentos
Além dessas iniciativas, o Estado realizou 114 processos de obras em hospitais, com investimento de R$ 571,7 milhões, e mais de 1,3 mil intervenções em Unidades Básicas de Saúde, totalizando R$ 558 milhões. Também estão previstos 37 novos Fisiocentros e outras obras em estruturas como Samu, Apaes, Regionais de Saúde e Centros de Especialidades, consolidando um amplo programa de modernização da rede pública de saúde no Governo do Paraná.
Fonte: AEN