Paraná - Os investimentos do Governo do Paraná em infraestrutura da saúde têm refletido diretamente na melhoria do atendimento à população. Segundo a Diretoria de Obras da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), são mais de 1,6 mil obras em andamento ou viabilizadas, com investimento superior a R$ 1,8 bilhão. A estratégia prioriza a regionalização da saúde, garantindo que os serviços cheguem cada vez mais perto da casa dos paranaenses.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, o foco é fortalecer a rede regional com atendimento especializado e mais humanizado, reduzindo o tempo de deslocamento dos pacientes. As obras incluem construções, ampliações e reformas de Prontos Atendimentos Municipais (PAMs), Unidades Mistas de Saúde (UMS), Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), maternidades, hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Desde 2019, a Diretoria de Obras da Sesa atua na retomada de projetos paralisados e na construção de novas estruturas, oferecendo suporte técnico aos municípios. Segundo a diretora Marianna R. Cardoso, o alinhamento entre Estado e prefeituras é essencial para garantir que os investimentos atendam às necessidades locais.

Os Prontos Atendimentos Municipais, iniciativa pioneira do Paraná, oferecem serviços de urgência e emergência 24 horas. Das 52 obras previstas, duas estão concluídas, 21 em andamento e outras em fase de licitação ou tramitação, com investimento de R$ 219 milhões. Há ainda reformas e ampliações de PAMs fora do projeto padrão, somando mais R$ 17,8 milhões.

Investimentos na Área Materno-Infantil

Na área materno-infantil, a Sesa investe R$ 231 milhões na construção e ampliação de maternidades. Entre os destaques estão a maternidade de Rio Branco do Sul, inaugurada em 2025, o Hospital Geral e Maternidade de São José dos Pinhais, em construção, e a conclusão do Hospital e Maternidade Doutor Fortes, em São Mateus do Sul. Outras unidades seguem em execução em cidades como Guaratuba, Cianorte, Apucarana, Ubiratã, Loanda e Santo Antônio do Sudoeste.