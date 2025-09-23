Foz tem queda histórica da dengue e chega ao período crítico em posição segura

Foz do Iguaçu - A Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, registra em 2025 um dos cenários mais positivos dos últimos anos no combate à dengue e outras arboviroses. Entre janeiro e 22 de setembro, o município somou 7.443 notificações e 943 casos confirmados da doença, sem registro de óbitos. No mesmo período, a chikungunya teve apenas 59 confirmações entre 260 notificações, também sem mortes.

A melhora é expressiva diante de epidemias recentes. Em 2023, Foz viveu o maior surto da história, com mais de 50 mil notificações, 26 mil casos confirmados e 22 óbitos, além de mais de mil registros de chikungunya.

Outro dado que reforça o cenário favorável é a queda nas denúncias da população. No 2º quadrimestre deste ano, foram 173 registros, contra 249 em 2024, redução de 30%. O recuo acompanha a diminuição de notificações, que caíram de 9.735 para 3.057 no mesmo intervalo.

Ações de Combate e Prevenção

A presença ativa das equipes de saúde nos bairros tem sido decisiva. Entre maio e agosto, os Agentes de Combate às Endemias realizaram mais de 50 mil vistorias, e eliminaram 23.301 potenciais criadouros.