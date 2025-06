Fim de semana tem vacinação contra Influenza em Toledo

Toledo - A Prefeitura de Toledo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza neste fim de semana uma importante ação de vacinação contra a Influenza, convidando toda a população a partir de seis meses de idade a se proteger. A imunização ocorrerá em uma tenda especialmente montada próxima à quadra de esportes do Parque Ecológico Diva Paim Barth, no sábado (14), das 10h às 20h, e no domingo (15), das 10h às 18h e contará com a presença do Zé Gotinha.

Estarão disponíveis exclusivamente doses da vacina contra a Influenza. Inicialmente, serão disponibilizadas duas mil doses para a ação (mil para cada dia). Contudo, a Vigilância Epidemiológica está preparada para remanejar mais imunizantes durante o horário de atendimento, caso haja necessidade e demanda da população.

A diretora de Atenção Primária, Karla Roman, destaca a importância crucial desta mobilização.

“O objetivo é ampliar a cobertura vacinal dos públicos mais vulneráveis às complicações causadas pelas síndromes respiratórias agudas graves (SRAGs). É uma alternativa prática e segura para a comunidade, contribuindo para a prevenção da gripe e a promoção da saúde coletiva. Essa ação beneficiará toda a comunidade a partir de 6 meses de idade e automaticamente reduzirá as complicações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza”, salienta a diretora.

Alerta: Baixa cobertura vacinal preocupa autoridades

A situação da cobertura vacinal em Toledo ainda é preocupante. Levando em conta a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde de imunizar 90% dos grupos prioritários, o município ainda está distante de atingir esse resultado. Este cenário acende um alerta nas autoridades sanitárias, especialmente diante do agravamento de doenças respiratórias no Estado do Paraná, onde a ocupação de leitos nos serviços de emergência tem se tornado cada vez mais crítica. A prevenção, por meio da vacina, é a melhor arma neste momento.

Atualmente, os números da vacinação contra a influenza em Toledo demonstram a urgência da adesão popular: