Paraná - O aumento do movimento nas estradas durante o período de férias e festas de fim de ano também eleva o número de acidentes. Além do impacto para as vítimas e suas famílias, cresce a necessidade de sangue nos hospitais. Nesse mesmo período, as doações costumam cair até 30%, reduzindo os estoques do Hemepar.
O Hemepar atende 384 hospitais no Paraná e 96,6% dos leitos SUS do Estado. Todos os dias são enviados cerca de 700 hemocomponentes, essenciais para os atendimentos. Embora o estoque esteja estável no início de dezembro, a proximidade das festividades preocupa. Os tipos O positivo e O negativo são os mais necessários.
O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, alerta que não apenas vítimas de acidentes dependem das doações. Pacientes com câncer e pessoas com doenças hematológicas crônicas, como anemia falciforme e talassemias, também são afetadas pela baixa nos estoques. Muitos precisam de transfusão a cada 20 dias, e a falta pode interromper tratamentos vitais.
Segundo ele, milhares de paranaenses dependem regularmente de transfusões, que não podem ser interrompidas nem durante feriados. A doação também sustenta grandes cirurgias e atendimentos de emergência.
A importância das doações vai além dos hospitais. Parte do sangue é fracionada em hemácias, plaquetas e plasma, usados em diversos tratamentos e na produção de medicamentos. Como esses componentes têm validade curta, a reposição precisa ser constante.
O Paraná mantém um número expressivo de doações ao longo do ano, com crescimento anual. Em 2025, entre janeiro e o início de dezembro, foram registrados 232.039 doadores. Beto Preto lembra que o povo paranaense é solidário e reforça que essa união é essencial para manter os estoques.
Quem pode doar
Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos; menores precisam de autorização e presença do responsável. Homens podem doar a cada dois meses, até quatro vezes ao ano. Mulheres podem doar a cada três meses, até três vezes anuais.
O doador deve pesar no mínimo 51 kg, estar descansado, alimentado e hidratado, evitando refeições gordurosas nas quatro horas anteriores. É obrigatório apresentar documento oficial com foto. O sangue doado é rapidamente reposto pelo organismo e não traz prejuízo à saúde.
Em algumas cidades, é necessário agendamento; em outras, o atendimento é por ordem de chegada.
Doação em Cascavel
Hemocentro Regional de Cascavel – 10ª Regional de Saúde
Rua Avaetés, 370, Santo Onofre
Atendimento: por agendamento on-line ou pelo telefone (45) 3226-4549
Coleta: segunda a sábado, das 7h30 às 18h30
Fonte: AEN