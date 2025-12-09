Paraná - O aumento do movimento nas estradas durante o período de férias e festas de fim de ano também eleva o número de acidentes. Além do impacto para as vítimas e suas famílias, cresce a necessidade de sangue nos hospitais. Nesse mesmo período, as doações costumam cair até 30%, reduzindo os estoques do Hemepar.

O Hemepar atende 384 hospitais no Paraná e 96,6% dos leitos SUS do Estado. Todos os dias são enviados cerca de 700 hemocomponentes, essenciais para os atendimentos. Embora o estoque esteja estável no início de dezembro, a proximidade das festividades preocupa. Os tipos O positivo e O negativo são os mais necessários.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, alerta que não apenas vítimas de acidentes dependem das doações. Pacientes com câncer e pessoas com doenças hematológicas crônicas, como anemia falciforme e talassemias, também são afetadas pela baixa nos estoques. Muitos precisam de transfusão a cada 20 dias, e a falta pode interromper tratamentos vitais.

Segundo ele, milhares de paranaenses dependem regularmente de transfusões, que não podem ser interrompidas nem durante feriados. A doação também sustenta grandes cirurgias e atendimentos de emergência.

A importância das doações vai além dos hospitais. Parte do sangue é fracionada em hemácias, plaquetas e plasma, usados em diversos tratamentos e na produção de medicamentos. Como esses componentes têm validade curta, a reposição precisa ser constante.

O Paraná mantém um número expressivo de doações ao longo do ano, com crescimento anual. Em 2025, entre janeiro e o início de dezembro, foram registrados 232.039 doadores. Beto Preto lembra que o povo paranaense é solidário e reforça que essa união é essencial para manter os estoques.