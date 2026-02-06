Cascavel e Paraná - Mesmo com os estoques considerados seguros neste momento, a situação do sangue no Hemocentro de Cascavel exige atenção o ano inteiro. A quantidade disponível pode mudar de um dia para o outro, dependendo da demanda diária, que cresce especialmente em períodos de feriados prolongados, como o Carnaval, quando aumentam as viagens, os acidentes e os atendimentos de urgência.

Segundo a assistente social do Hemocentro de Cascavel, Eliane Avancini, estoque cheio hoje não é garantia de tranquilidade amanhã. “Estar com o estoque seguro agora não significa que ele continuará assim na próxima semana. Tudo depende da demanda. Atendemos cerca de 22 hospitais, incluindo dois hospitais do câncer e hospitais universitários, o que gera uma necessidade diária muito alta”, explica.

Entre os tipos sanguíneos, alguns exigem atenção redobrada. É o caso dos RH negativos, considerados mais raros. “O O negativo é sangue universal e muito utilizado em emergências. Quando o paciente chega em estado grave e não há tempo para identificar o tipo sanguíneo, é ele que usamos. Além disso, quem tem O negativo só pode receber esse mesmo tipo”, destaca Eliane.