Cascavel e Paraná - Mesmo com os estoques considerados seguros neste momento, a situação do sangue no Hemocentro de Cascavel exige atenção o ano inteiro. A quantidade disponível pode mudar de um dia para o outro, dependendo da demanda diária, que cresce especialmente em períodos de feriados prolongados, como o Carnaval, quando aumentam as viagens, os acidentes e os atendimentos de urgência.
Segundo a assistente social do Hemocentro de Cascavel, Eliane Avancini, estoque cheio hoje não é garantia de tranquilidade amanhã. “Estar com o estoque seguro agora não significa que ele continuará assim na próxima semana. Tudo depende da demanda. Atendemos cerca de 22 hospitais, incluindo dois hospitais do câncer e hospitais universitários, o que gera uma necessidade diária muito alta”, explica.
Entre os tipos sanguíneos, alguns exigem atenção redobrada. É o caso dos RH negativos, considerados mais raros. “O O negativo é sangue universal e muito utilizado em emergências. Quando o paciente chega em estado grave e não há tempo para identificar o tipo sanguíneo, é ele que usamos. Além disso, quem tem O negativo só pode receber esse mesmo tipo”, destaca Eliane.
Recentemente, os estoques de O negativo e A negativo chegaram a níveis críticos e só foram normalizados após dias de mobilização. Mesmo assim, todos os tipos são fundamentais. Os mais comuns, como O e A positivo, também saem rapidamente. “A maioria da população tem esses tipos, então eles são os mais utilizados. Por isso, todos são extremamente importantes”, reforça.
Período delicado
O início do ano costuma ser um dos períodos mais delicados. Férias, viagens e feriados prolongados reduzem o número de doadores, enquanto o aumento do fluxo nas rodovias eleva a demanda por sangue. “As pessoas estão mais focadas no lazer e acabam deixando a doação para depois. Ao mesmo tempo, os acidentes aumentam”, explica a assistente social.
O processo é rápido, seguro e acompanhado por equipe especializada. Para doar, é preciso estar bem de saúde, alimentado, hidratado e descansado. A coleta dura de cinco a dez minutos e pode salvar vidas — hoje, amanhã e especialmente nos feriados, quando a solidariedade faz toda a diferença.