Estado anuncia Ambulatório Médico de Especialidades e nova maternidade

Paraná e Toledo - Toledo – O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa-PR), anunciou na quinta-feira (5) dois importantes investimentos para fortalecer a rede pública de saúde de Toledo, na região Oeste do Paraná. As iniciativas contemplam a implantação de um Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e a construção de uma nova maternidade municipal, ampliando o acesso da população a serviços especializados e qualificando a atenção materno-infantil. O investimento total é de R$ 15 milhões.

Para a implantação do AME, a Sesa vai destinar R$ 8 milhões. A nova unidade terá 1.014 metros quadrados de área construída e será estruturada como um serviço de atenção especializada, ampliando o acesso a consultas, exames, procedimentos e atendimento multiprofissional. O objetivo é garantir maior resolutividade e integração com a Rede de Atenção à Saúde, reduzindo filas e otimizando o fluxo de atendimento para os pacientes da região.

Também foi anunciada a construção de uma nova maternidade em Toledo, com investimento total de R$ 7 milhões e área de 867,83 metros quadrados. O projeto prioriza a atenção humanizada à gestante e ao parto, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). A previsão é atender gestações de risco habitual e intermediário, com estimativa de cerca de 1,5 mil partos por ano pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A maternidade contará com quatro quartos PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto), sendo um de isolamento, além de três leitos de alojamento conjunto, garantindo mais conforto, segurança e acolhimento para mães e bebês. Após a conclusão da obra, a unidade também ficará à disposição do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná (UFPR), fortalecendo a integração entre ensino, pesquisa e assistência.