Estado anuncia Ambulatório Médico de Especialidades e nova maternidade

Paraná e Toledo - Toledo – O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa-PR), anunciou na quinta-feira (5) dois importantes investimentos para fortalecer a rede pública de saúde de Toledo, na região Oeste do Paraná. As iniciativas contemplam a implantação de um Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e a construção de uma nova maternidade municipal, ampliando o acesso da população a serviços especializados e qualificando a atenção materno-infantil. O investimento total é de R$ 15 milhões.
Para a implantação do AME, a Sesa vai destinar R$ 8 milhões. A nova unidade terá 1.014 metros quadrados de área construída e será estruturada como um serviço de atenção especializada, ampliando o acesso a consultas, exames, procedimentos e atendimento multiprofissional. O objetivo é garantir maior resolutividade e integração com a Rede de Atenção à Saúde, reduzindo filas e otimizando o fluxo de atendimento para os pacientes da região.
Também foi anunciada a construção de uma nova maternidade em Toledo, com investimento total de R$ 7 milhões e área de 867,83 metros quadrados. O projeto prioriza a atenção humanizada à gestante e ao parto, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). A previsão é atender gestações de risco habitual e intermediário, com estimativa de cerca de 1,5 mil partos por ano pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A maternidade contará com quatro quartos PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto), sendo um de isolamento, além de três leitos de alojamento conjunto, garantindo mais conforto, segurança e acolhimento para mães e bebês. Após a conclusão da obra, a unidade também ficará à disposição do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná (UFPR), fortalecendo a integração entre ensino, pesquisa e assistência.
Investimento
De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, o investimento fortalece a regionalização da saúde e leva atendimento mais qualificado para o Interior do Estado. “O AME vai ampliar o acesso da população aos serviços especializados, com mais agilidade, resolutividade e integração com a rede de saúde. É um passo importante para melhorar o cuidado com quem precisa do SUS em Toledo e em toda a região”, afirmou.
O prefeito de Toledo, Mário Costenaro, destacou a relevância dos investimentos para o município. “São obras estruturantes que vão marcar um novo momento da saúde em Toledo. A maternidade e o AME representam mais cuidado, mais dignidade e mais qualidade no atendimento à nossa população”, afirmou.
A vice-reitora da Universidade Federal do Paraná, Camila Fachin, ressaltou o impacto positivo da maternidade para a formação médica. “Ter uma maternidade integrada ao curso de Medicina é fundamental para a qualificação do ensino e para a formação de profissionais mais preparados, com vivência prática e foco na humanização do cuidado”, destacou.