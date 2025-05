Estádio Olímpico terá ponto de vacinação contra gripe no jogo FCC x Operário hoje

Cascavel e Paraná - A campanha de vacinação contra a gripe em Cascavel ganha reforço neste sábado (24) com uma ação especial no Estádio Olímpico Regional Jacy Scanagatta. Durante a partida entre FCC X Operário do Mato Grosso do Sul pela Série D do Campeonato Brasileiro, a Prefeitura vai disponibilizar um ponto de imunização chamada de extramuro, promovida pelas secretarias municipais de Saúde e de Esporte e Lazer.

A vacinação começa às 14h30 e segue até o fim do jogo e contará com a presença do Zé Gotinha. O atendimento será feito no Portão C – acesso às cadeiras cobertas – e estará disponível para toda população acima de seis meses de idade. Não é necessário apresentar ingresso para se vacinar, já que o acesso à área da campanha será liberado independente da entrada no estádio, abrindo a possibilidade para a população em geral também se vacinar.

Procura em baixa

A ação busca facilitar o acesso da população à vacina, que ainda enfrenta baixa procura na cidade. Segundo dados do Programa Municipal de Imunização, apenas 33,55% do público prioritário, que é composto por mais de 144 mil pessoas recebeu a dose. A situação é especialmente preocupante entre gestantes, com cobertura de apenas 10,52%, além das crianças (24,21%) e idosos (39%). O número está muito abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.