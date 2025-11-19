Enfermeira e residente são agredidas por paciente; HUOP emite nota de repúdio

Cascavel - A Direção do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) manifesta profundo repúdio a um episódio de agressão física ocorrido no dia 9 de novembro, no Centro Obstétrico da instituição. Na ocasião, uma enfermeira e uma residente de medicina foram violentamente atacadas por uma paciente durante atendimento.
O HUOP repudia de forma categórica qualquer ato de violência contra seus profissionais e reafirma seu compromisso com a segurança e a integridade de toda a equipe que diariamente se dedica a oferecer assistência qualificada à população.
Imediatamente após o ocorrido, a instituição registrou boletim de ocorrência junto às autoridades de segurança e adotou todos os procedimentos administrativos internos cabíveis. A enfermeira envolvida segue afastada em decorrência das lesões sofridas, apresentando sequelas na coluna que exigem acompanhamento.
Reforçamos que esta será a única forma de manifestação do ocorrido, por parte do Hospital, porém se faz necessária a divulgação para que a sociedade fique ciente, que todos os profissionais que compõem o HUOP são de altíssima importância e qualquer ato que aconteça internamente será investigado, assim como as atitudes cabíveis serão tomadas, como nesta situação.
A Direção do HUOP permanece à disposição das autoridades responsáveis pela investigação, destaca seu apoio integral às profissionais agredidas e reitera que situações de violência contra equipes de saúde são inaceitáveis e não serão toleradas.
Fonte: Assessoria