Emergência Cardiológica é inaugurada no HUOP e começa a receber pacientes

Cascavel - O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Unioeste) inaugurou a Sala de Emergência em Cardiologia, uma mobilização importante para dar apoio urgente e direcionado aos pacientes que chegam ao HUOP de forma emergencial.

Desde o fechamento do Hospital Salete, que recebia esses pacientes, o HUOP precisou se adequar para otimizar e dar o suporte necessário a esse público, uma das ações foi a escala de cardiologia no Pronto Socorro, como pontua o diretor-geral do HUOP, Rafael Muniz “ampliamos a capacidade da hemodinâmica do atendimento, para fazer cateterismo e angioplastia fechadas, e agora conseguimos criar essa sala de emergência cardiológica, antes atendíamos os casos de urgências cardiológicas na sala de emergência geral, ou seja, chegava trauma, AVC, no mesmo local da cardiologia. Entendemos que seria mais ágil, mais efetivo o tratamento dos pacientes se a gente tivesse espaço dedicado para isso”.

Para tornar possível foi preciso reestruturar a logística, onde hoje está a nova sala direcionada ao emergencial cardiológico era um quarto do pronto socorro que foi estruturada com cinco leitos para admissão, estabilização, e direcionamento desse paciente, seja para hemodinâmica, cateterismo ou encaminhar para a equipe cirúrgica fazer a cirurgia de revascularização do miocárdio de maneira aberta.