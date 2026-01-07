Em Foz, Hospital Municipal realiza primeira captação de órgãos de 2026

Foz do Iguaçu - Na madrugada desta quarta-feia (7), o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu realizou a primeira captação de órgãos do ano, um marco significativo para a instituição e para o Paraná. A doadora, R. Y., de 59 anos, que faleceu em decorrência de um acidente vascular cerebral, teve seus órgãos captados pela dedicada equipe da UOPECAN, composta pelo médico cirurgião Matheus Takahash e o enfermeiro instrumentador Antoninho Pereira, das Organizações de Procura de Órgãos (OPOs) de Cascavel.

Os órgãos captados foram enviados para beneficiar pacientes em Brasília, Curitiba e Minas Gerais, mostrando o impacto positivo e o alcance nacional deste ato de generosidade.

Marta Pereira, enfermeira responsável pela CIHDOTT no HMPGL e gerente das UTIs 1 e 3, expressou sua gratidão:“É com profundo respeito e admiração que testemunhamos o gesto altruísta desta família. Transformar a dor em esperança é um ato de amor que impacta inúmeras vidas”.

Iélita Santos, Diretora Assistencial do hospital, também destacou a importância desse gesto: “A captação de órgãos é um ato de altruísmo que salva vidas e transforma realidades. Somos gratos a todas as famílias que, em momentos de dor, conseguem olhar para o outro e fazer a diferença”.

Áureo Ferreira, diretor-geral do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, ressaltou o compromisso permanente da instituição com a preservação da vida e a humanização da assistência em todas as etapas de atendimento. “Essa primeira captação de órgãos de 2026 simboliza o trabalho sério, ético e humanizado realizado por nossas equipes. Mais do que um procedimento técnico, é um gesto que une ciência, solidariedade e respeito às famílias. Cada doação representa esperança concreta para quem aguarda por uma nova chance de viver”.