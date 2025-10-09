Curitiba - A solidariedade de famílias que disseram “sim” à doação de órgãos permitiu que o Paraná realizasse, de janeiro a setembro de 2025, 24 transplantes pediátricos. Foram crianças e adolescentes de até 17 anos em estado crítico que receberam órgãos como coração, fígado e rins e tiveram uma nova chance de vida.
Para que a criança ou o adolescente entre na lista de espera para um transplante, é preciso ter o diagnóstico de uma doença para a qual há indicação desse procedimento, realizar exames e passar pela avaliação de uma equipe multiprofissional.
Em 2024, Vicente Sgarbossa Medeiros tinha apenas 10 meses quando fez parte dessa realidade. Aos cinco meses de vida, ele foi diagnosticado com miocardiopatia dilatada, uma condição grave que compromete o funcionamento do coração. Foi internado no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por cinco meses à espera de um novo coração. A doação chegou e proporcionou ao menino uma segunda chance de vida.
“A espera é dolorosa, cansativa, preocupante, angustiante. É como esperar por algo que vai salvar a vida do seu filho, porém você não sabe quando vai acontecer, se vai ser hoje, daqui uma semana, em um ano, e ver o quadro clínico piorando”, lembra a mãe, Raquel Sgarbossa.
Assim como Vicente, outras crianças tiveram suas vidas transformadas. Dos 24 transplantes pediátricos realizados, dez foram de coração, seis de fígado e oito de rim. A grande maioria dos órgãos transplantados era proveniente do Paraná, sendo apenas dois de outros estados. O tempo médio de espera pelos órgãos foi de um ano.
“Vicente é um milagre na minha vida. Só temos a agradecer à família doadora por este gesto de amor e solidariedade, que em meio a maior dor do luto disse sim para a doação de órgãos e o milagre aconteceu na vida do meu pequeno”, completou Raquel.
SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPLANTES
Coordenado pela Central Estadual de Transplantes (CET/PR), o Sistema Estadual de Transplantes do Paraná (SET//PR) conta com o apoio de centrais regionais e organiza a doação e o transplante de órgãos e tecidos no Paraná. O SET/PR é responsável pela logística, fiscalização e coordenação de todas as atividades relacionada a estes procedimentos.
“O Sistema é uma política de Estado consolidada, que se destaca no cenário nacional e internacional pelos altos índices de doação e transplante”, afirma o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a eficiência logística foi crucial para o sucesso dos procedimentos. O governo estadual disponibiliza infraestrutura aérea e terrestre para o transporte de órgãos, incluindo 22 veículos próprios da SET e 12 aeronaves para transporte emergencial.
“Esse resultado é fruto de um esforço contínuo com investimentos permanentes na capacitação dos profissionais e na oferta de uma estrutura robusta de atendimento, transporte terrestre e aéreo, garantindo segurança, agilidade e qualidade no atendimento à população Paraná”, enfatiza o secretário.
TRANSPLANTES PEDIÁTRICOS
O Paraná se destaca nos transplantes pediátricos em relação à taxa de doadores por milhão de população (pmp). Em 2024, o Estado atingiu a segunda maior taxa pmp de transplantes de coração na população de zero a 17 anos, com 2,4 pmp (atrás do Distrito Federal, com 3,4 pmp), terceiro lugar em transplantes de fígado, com 6,1 pmp (atrás do Rio Grande do Sul, com 8,5 pmp, e São Paulo, com 9,2 pmp), e quinto lugar em transplantes de rim, com 5,2 pmp (atrás do Rio de Janeiro, com 5,7 pmp, São Paulo, com 8,5 pmp, Distrito Federal, com 10,1 pmp, e Rio Grande do Sul, com 13,2 pmp).
Atualmente, 67 pessoas nessa faixa etária (zero a 17 anos) aguardam na fila de espera por um transplante no Paraná: coração (6), rim (14), fígado (2) e córnea (45).
Fonte: AEN