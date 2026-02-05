Paraná - O Paraná segue como referência nacional na captação e no transplante de órgãos. Até novembro do ano passado, o Estado realizou 1.715 transplantes, segundo dados do Sistema Estadual de Transplantes do Paraná da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) do Paraná no qual foram realizados 410 transplantes de rim, 264 de fígado, 29 de coração, oito de pâncreas/rim, quatro de fígado/rim e cerca de mil transplantes de córnea, consolidando o Paraná entre os líderes do país.

Inserido nesse cenário o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) inicia o ano com o objetivo de implantar um serviço próprio de captação de órgãos e tecidos para transplantes, além de oficializar a Corrida pela Vida no calendário institucional. Para o diretor-geral do HUOP, Rafael Muniz, já existe um planejamento criado para tornar isso possível. “Estamos organizando as ações necessárias para garantir a estruturação de uma equipe exclusiva de captação, fortalecendo a autonomia do hospital e otimizando o processo de doação na região Oeste do Estado”, relatou.

Conversão

Durante o ano passado, o HUOP alcançou a maior taxa de conversão de doações a partir de protocolos de morte encefálica do Paraná, com índice de 84,9%, desempenho que coloca a instituição entre as cinco com melhores resultados do Brasil. No mesmo período, foram captados 131 órgãos e tecidos, beneficiando diretamente 157 pessoas.

Apesar dos resultados expressivos, o hospital ainda depende de equipes externas para a etapa cirúrgica da captação, realidade que contrasta com sua posição como um dos maiores geradores de doações do Estado. A implantação de um serviço próprio é considerada estratégica para ampliar a eficiência do processo, reduzir o tempo de isquemia dos órgãos e minimizar riscos de perdas relacionadas a atrasos logísticos.