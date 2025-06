Dia da Imunização reforça importância da prevenção; 31 vacinas são gratuitas no Paraná

Na infância, até os 10 anos, o esquema vacinal contempla 13 imunizantes, além de reforços e doses complementares. Já na adolescência, continuam sendo ofertadas vacinas importantes como a do HPV, que previne câncer de colo do útero, a meningocócica ACWY, dengue e a dupla adulto.

São 48 tipos de imunobiológicos – 31 vacinas, 13 soros e 4 imunoglobulinas ofertados pelo SUS. O Paraná se destaca em suas coberturas vacinais como, por exemplo, da BCG, vacina contra a tuberculose. No Estado, a cobertura vacinal é de 98,80%, enquanto no país não ultrapassa os 86%.

“A vacinação é fundamental para prevenção de doenças, proteção individual e coletiva. Ao se vacinar, você fortalece seu sistema imunológico e contribui para a redução da circulação de vírus e bactérias, protegendo também quem não pode se vacinar. É um ato de cuidado com a própria saúde e com a saúde da saúde pública”, ressalta.

Curitiba - Celebrado nesta segunda-feira (9), o Dia Nacional da Imunização destaca a importância das vacinas na prevenção, controle e eliminação de doenças. O Governo do Paraná , por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , reforça o compromisso com a proteção da população e ampliação da cobertura vacinal por meio da atualização da caderneta em todas as fases da vida. Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) do Paraná disponibiliza gratuitamente 31 vacinas à população.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, ressalta a importância de vacinar-se, principalmente neste momento, contra a gripe.

“Só em 2025 já são 10.635 casos e 523 mortes confirmadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). E o mais grave: a grande maioria das vítimas não estava vacinada”, disse. “A cobertura vacinal para gripe entre idosos, crianças e gestantes está muito abaixo do ideal, sendo que mais de 80% dos pedidos de internação são para esses grupos”.

VACINAÇÃO INFLUENZA

Dados do Vacinômetro Nacional mostram que 2.546.974 vacinas foram aplicadas, com cobertura geral de 42,89% dentre os idosos, crianças e gestantes. Individualmente, a cobertura de idosos está em 46,75%, crianças com 34,73% e gestantes com 31,37%. A meta é atingir 90% de cada um dos públicos-alvo. O Paraná recebeu e distribuiu este ano 4.188.000 vacinas do Ministério da Saúde.

Além das vacinas já citadas, o Estado também oferece a antirrábica humana e a Jynneos, voltada à proteção contra a Mpox, e outros imunizantes ofertados a grupos especiais pelo Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE).

Confira algumas das principais vacinas disponíveis no SUS (rotina):

BCG – contra tuberculose

Pentavalente – contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo B

Pneumocócica 10-valente – contra pneumonia e meningite

Meningocócica C e ACWY – contra meningite

Rotavírus – contra diarreia grave

VIP – contra poliomielite

DTP e dTpa – contra difteria, tétano e coqueluche

Tríplice viral – contra sarampo, caxumba e rubéola

Hepatites A e B – contra infecções virais

HPV – contra verrugas genitais e câncer de colo do útero

Varicela – contra varicela

Febre amarela – contra febre amarela

Covi-19 – contra infecção

Influenza – contra a gripe

Tetra viral – contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela

Pneumo 23 – protege contra a pneumonia.

Fonte: AEN